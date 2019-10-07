Внебрачный сын Вячеслава Зайцева сдал ДНК-тест и вот что выяснилось

Ранее Вячеслав Михайлович не отличался скандальной репутацией, но сегодня стал главным героем громкой истории. На передачу «Пусть говорят» пришел уроженец Орска Иван Рыбников, заявивший, что является наследником прославленного модельера, сообщает Starhit.ru.
Известно, что у кутюрье есть единственный сын Егор. Но 40-летний Рыбников намерен оспорить этот факт и доказать близкое родство с семьей Зайцевых.
О том, что я сын Вячеслава, мне рассказала сестра Ирина. Она видела, как мне было тяжело подниматься, равно как и Зайцеву. Я из деревни, шел от города к городу. Наверное тем самым она решила поддержать меня. Сестра узнала это от мамы. Мама же не хотела, чтобы я знал,
— признался он.
По словам Рыбникова, его родительница познакомилась с Вячеславом Михайловичем в Москве. «Только я не знаю подробностей их встреч. Она мне не говорила», — отметил Иван, который пошел по стопам предполагаемого отца и стал модельером.
В эфире программы Мария Ивановна все же решила прервать многолетнее молчание и поделилась воспоминаниями о судьбоносной встрече с Зайцевым.
Он подошел ко мне с двумя пирожными. Мы разговорились. Тогда я была замужем, но что-то пробежало в душе такое. Говорил больше он. Я узнала его, в журнале видела. Мы очутились один на один...
— поделилась она, предпочитая не вдаваться в подробности.
Близкий друг 81-летнего Зайцева, Николай Головин, впервые слышит о Рыбникове. «Вячеслав Михайлович — человек высокой морали. Он очень много работает, к нему приходит огромное количество женщин. Он очень деликатен и обходителен с ними. Это его уважение к ним, его работа. Мы коллеги более 15 лет. Случайные связи для Зайцева — это невозможно», — подчеркнул Головин.
Точки над «i» расставил сам Вячеслав Михайлович. «Это полный абсурд», — заявил он, но, несмотря ни на что, сдал ДНК-тест, чтобы прояснить ситуацию. «Ребенок — Рыбников Иван, предполагаемый отец — Вячеслав Зайцев. Вероятность того, что Вячеслав Михайлович действительно биологический отец Ивана, составляет ноль процентов», — заключил эксперт.