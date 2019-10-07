Внебрачный сын Вячеслава Зайцева сдал ДНК-тест и вот что выяснилось

Известно, что у кутюрье есть единственный сын Егор. Но 40-летний Рыбников намерен оспорить этот факт и доказать близкое родство с семьей Зайцевых.

О том, что я сын Вячеслава, мне рассказала сестра Ирина. Она видела, как мне было тяжело подниматься, равно как и Зайцеву. Я из деревни, шел от города к городу. Наверное тем самым она решила поддержать меня. Сестра узнала это от мамы. Мама же не хотела, чтобы я знал,

— признался он.

По словам Рыбникова, его родительница познакомилась с Вячеславом Михайловичем в Москве. «Только я не знаю подробностей их встреч. Она мне не говорила», — отметил Иван, который пошел по стопам предполагаемого отца и стал модельером.

В эфире программы Мария Ивановна все же решила прервать многолетнее молчание и поделилась воспоминаниями о судьбоносной встрече с Зайцевым.

Он подошел ко мне с двумя пирожными. Мы разговорились. Тогда я была замужем, но что-то пробежало в душе такое. Говорил больше он. Я узнала его, в журнале видела. Мы очутились один на один...

— поделилась она, предпочитая не вдаваться в подробности.

Близкий друг 81-летнего Зайцева, Николай Головин, впервые слышит о Рыбникове. «Вячеслав Михайлович — человек высокой морали. Он очень много работает, к нему приходит огромное количество женщин. Он очень деликатен и обходителен с ними. Это его уважение к ним, его работа. Мы коллеги более 15 лет. Случайные связи для Зайцева — это невозможно», — подчеркнул Головин.