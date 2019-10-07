Молодая возлюбленная обращается к Максиму Виторгану на «вы»

В отличие от брака Ксении Собчак и Константина Богомолова, который не вызывает у публики ничего, кроме негодования и осуждения, отношения Максима Виторгана и его новой любовнице Нино Нинадзе, наоборот, кажутся всем очень милыми и гармоничными. Общественность не устает умиляться, какие же актеры красивые, трогательные и забавные и как они чудесно подходят друг другу.

А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами.

А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами. Причем на публике 28-летняя Нино ведет себя по отношению к Максиму крайне почтительно и называет его исключительно на вы. «Вы будете оливье?» — мило улыбаясь, спрашивает артистка.