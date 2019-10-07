Молодая возлюбленная обращается к Максиму Виторгану на «вы»

В отличие от брака Ксении Собчак и Константина Богомолова, который не вызывает у публики ничего, кроме негодования и осуждения, отношения Максима Виторгана и его новой любовнице Нино Нинадзе, наоборот, кажутся всем очень милыми и гармоничными. Общественность не устает умиляться, какие же актеры красивые, трогательные и забавные и как они чудесно подходят друг другу.
А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами.
А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами. Причем на публике 28-летняя Нино ведет себя по отношению к Максиму крайне почтительно и называет его исключительно на вы. «Вы будете оливье?» — мило улыбаясь, спрашивает артистка.
Скорее всего, любовница Виторгана просто так шутит со своим избранником, подчеркивая их почти 20-летнюю разницу в возрасте. Однако, многие отмечают, что несмотря на это, Нино удивительно гармонично вписалась в жизнь актера и их отношения одобряют не только близкие друзья, но и родители: отец Максима - Эммануил Виторган и мама Нино — Ия Нинидзе.