Пн, 7.10.2019
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Молодая возлюбленная обращается к Максиму Виторгану на «вы»

Нино Нинидзе.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Молодая любовница на людях ведет себя с актером крайне почтительно, пишет Eg.ru.

В отличие от брака Ксении Собчак и Константина Богомолова, который не вызывает у публики ничего, кроме негодования и осуждения, отношения Максима Виторгана и его новой любовнице Нино Нинадзе, наоборот, кажутся всем очень милыми и гармоничными. Общественность не устает умиляться, какие же актеры красивые, трогательные и забавные и как они чудесно подходят друг другу.

А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами.

А на днях парочку заставили в крупном супермаркете за покупкой продуктов. Оказалось, что Нинадзе и Виторган не любят готовить и затариваются лишь готовыми блюдами. Причем на публике 28-летняя Нино ведет себя по отношению к Максиму крайне почтительно и называет его исключительно на вы. «Вы будете оливье?» — мило улыбаясь, спрашивает артистка.

Скорее всего, любовница Виторгана просто так шутит со своим избранником, подчеркивая их почти 20-летнюю разницу в возрасте. Однако, многие отмечают, что несмотря на это, Нино удивительно гармонично вписалась в жизнь актера и их отношения одобряют не только близкие друзья, но и родители: отец Максима - Эммануил Виторган и мама Нино — Ия Нинидзе.

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