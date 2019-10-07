Пн, 7.10.2019
Известные балерины, танцовщицы и спортсменки обнажились для выставки актера Александра Ивашкевича СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Ведущий объявил этот конкурс в таллиннском ночном клубе и ситуация вышла из-под контроля

Ведущий объявил этот конкурс в таллиннском ночном клубе и ситуация вышла из-под контроля
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В прошлую пятницу десятки жителей и гостей столицы ушли в отрыв в ночном клубе Prive, который находится в Старом городе. Девушки и парни, одинокие и состоящие в отношениях собрались весело провести время. 

Всем тем, кто не против этой ночью найти свою любовь, на входе выдают зеленые браслеты, а красные браслеты достаются всем, кто уже состоит в отношениях. Для зелененьких всё гораздо проще - они могут активно участвовать в играх и знакомиться. Свободных парней этой ночью было - хоть отбавляй, девушки могли с легкостью выбрать для себя «добычу», ведь вечеринка называется «Сезон охоты».

Игры проводились в клубе самые взрослые, а также публику всю ночь развлекали сногсшибательные танцовщицы, которые во время игры света дарили гостям незабываемое шоу. 

За пультом только хиты играл известный таллиннский DJ Howdy, а вечер провел гость из Санкт-Петербурга - Виталик Madstyle (NEBAR). 

Смотри, как развеселились гости во время конкурса на сцене!

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