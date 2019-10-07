Ведущий объявил этот конкурс в таллиннском ночном клубе и ситуация вышла из-под контроля

Всем тем, кто не против этой ночью найти свою любовь, на входе выдают зеленые браслеты, а красные браслеты достаются всем, кто уже состоит в отношениях. Для зелененьких всё гораздо проще - они могут активно участвовать в играх и знакомиться. Свободных парней этой ночью было - хоть отбавляй, девушки могли с легкостью выбрать для себя «добычу», ведь вечеринка называется «Сезон охоты».