Ведущий объявил этот конкурс в таллиннском ночном клубе и ситуация вышла из-под контроля
В прошлую пятницу десятки жителей и гостей столицы ушли в отрыв в ночном клубе Prive, который находится в Старом городе. Девушки и парни, одинокие и состоящие в отношениях собрались весело провести время.
Всем тем, кто не против этой ночью найти свою любовь, на входе выдают зеленые браслеты, а красные браслеты достаются всем, кто уже состоит в отношениях. Для зелененьких всё гораздо проще - они могут активно участвовать в играх и знакомиться. Свободных парней этой ночью было - хоть отбавляй, девушки могли с легкостью выбрать для себя «добычу», ведь вечеринка называется «Сезон охоты».
Игры проводились в клубе самые взрослые, а также публику всю ночь развлекали сногсшибательные танцовщицы, которые во время игры света дарили гостям незабываемое шоу.
За пультом только хиты играл известный таллиннский DJ Howdy, а вечер провел гость из Санкт-Петербурга - Виталик Madstyle (NEBAR).
Смотри, как развеселились гости во время конкурса на сцене!