Пн, 7.10.2019
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Дочь Марии Голубкиной покорила поклонников своей внешностью

Мария Голубкина

ФОТО: Скриншот с Instagram

Мария Голубкина решила поделиться фотографиями своей 21-летней дочери – ее дочь Анастасия родилась в браке с Николаем Фоменко, пишет Zen.yandex.

И, надо заметить, что девушке посчастливилось унаследовать от родителей довольно яркую внешность – некоторые подписчики даже сравнили ее с Одри Хепберн, уловив между ними явное сходство. А кому-то показалось, что Анастасия больше похожа на Грейс Келли или на Настасью Кински.

Впрочем, не менее привлекательной внешностью может похвастаться и брат Анастасии Иван, которого в шутку частенько величают более удачной версией Фоменко.

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