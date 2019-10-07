Дочь Марии Голубкиной покорила поклонников своей внешностью

И, надо заметить, что девушке посчастливилось унаследовать от родителей довольно яркую внешность – некоторые подписчики даже сравнили ее с Одри Хепберн, уловив между ними явное сходство. А кому-то показалось, что Анастасия больше похожа на Грейс Келли или на Настасью Кински.