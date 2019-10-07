Поклонники бьют тревогу: куда пропал Борис Моисеев?

Поклонники Бориса Моисеева всерьез обеспокоены здоровьем артиста. После сообщений и том, что исполнитель пережил инсульт, появились еще более тревожные новости — якобы певец чувствует себя настолько плохо, что перестал реагировать на речь, а его движения стали очень вялыми и заторможенными. Масла в огонь подливает тот факт, что звезда давно не появлялся на публике и не давал концерты.

По слухам, Моисева даже перевезли из Юрмалы в Москву, где он теперь проходит курс лечения. Об этом сообщают Дни.ру со ссылкой на многочисленные Telegram-каналы.

На фоне слухов об ухудшении самочувствия артиста Nation News попросили арт-директора Моисеева — Сергея Гороха — прокомментировать его состояние.

« У него все в обычном режиме. А касательно проблем с речью, то это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно, его состояние не меняется », — сообщил представитель музыканта.

Тем временем, бывший концертный директор певца Виталий Фроликов, напротив, заставил поклонников беспокоиться о состоянии Моисеева, отметив, что концертную деятельность исполнитель забросил именно из-за проблем со здоровьем.