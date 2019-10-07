ТОП-5 вещей в эстонских супермаркетах, при виде которых ностальгируешь по России

1) Оказалось, что эстонцы с удовольствием покупают российское растительное масло! Хотя у них есть и свое, и еще много импорта из других стран, но и российское имеется. Немного удивительно, если честно.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

2) Если в какой-либо стране мира я вижу в продаже семечки, то почти 100 процентов, что это будут российские. Иногда можно встретить и украинские, но российские чаще.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

3) Конечно, сгущенка! Куда без нее. В Эстонии сгущенку знают и любят со времен СССР, так что было бы странно, если бы ее здесь не продавали. Найти можно почти в любом магазине.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

4) Внезапная находка - прямо в супермаркете продается валидол! Российский. Видимо, большой спрос среди русских бабушек, которые здесь живут. Рядом, кстати, настойка боярышника, правда, не российского производства, но интересно, что в Эстонии она не под запретом, и тоже, видимо, активно покупается.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

5) И очень много книг на русском языке. Вообще, больше половины книг, особенно, детских - на русском. Есть и новые, и старые добрые вроде «Денискиных рассказов». Это меня приятно удивило.