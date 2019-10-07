Михаэль Шумахер поправляется: здоровье мировой легенды сейчас

Травма Михаэля Шумахера

Как ни парадоксально, но самую тяжелую травму в своей жизни Михаэль Шумахер получил не на автомобиле. Это произошло уже после того, как он завершил свою карьеру и начал было наслаждаться всеми прелестями жизни отставной звезды большого спорта. В 2013 г. во французских Альпах он поехал кататься на лыжах со своим сыном и его друзьями. Во время спуска по свежевыпавшему снегу Шумахер наткнулся на камень, в результате чего потерял равновесие, упал и ударился головой о край скалы. Удар был такой силы, что шлем на голове раскололся, а сам он вскоре потерял сознание. Шумахера пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и доставлять на вертолете в клинику в Гренобль.

В состоянии искусственной комы Шумахер провел почти полгода, после чего жена забрала его домой для дальнейшей реабилитации. Из больницы спортсмен выехал в инвалидном кресле, практически не мог говорить и испытывал проблемы с памятью. Для расследования причин инцидента была создана специальная следственная группа, которая установила, что трагедия была реальным несчастным случаем. Трасса, по которой он спускался, полностью соответствовала установленным требованиям, а сам Шумахер имел хорошую экипировку. Специалисты выразили мнение, что его жизнь спас шлем, без которого последствия для экс-гонщика были бы фатальными.

Михаэль Шумахер ФОТО: RADU SIGHETI/REUTERS

Здоровье Михаэля Шумахера

Семья гонщика пытается тщательно скрывать действительное положение дел со здоровьем. В течение этих лет Шумахер в основном находится дома, а на его лечение семья тратит около 50 тысяч фунтов в неделю. Это породило множество слухов, что Шумахер полностью прикован к постели и перспектив на его выздоровление нет. Однако за последний год появилось несколько ободряющих новостей, свидетельствующих, что его здоровье начало улучшаться. Так, в декабре 2018 г. президент FIA Жан Тодт рассказал журналистам, что вместе с Шумахером они недавно смотрели Гран-при Бразилии. А его жена неоднократно говорила о том, что Михаэль не зависит от аппаратов искусственной поддержки жизнедеятельности и свободно общается с семьей.

В 2019 г. Михаэлю потребовалось провести операцию на сердце, для чего в сентябре его доставили в одну из парижских клиник. Пациенту предстояло перенести сложную операцию по пересадке стволовых клеток и в отделение его доставили на носилках. Гонщика тщательно скрывали от общественности, и из скорой Шумахера вынесли накрытого специальной тканью в окружении десятка человек. Операцию делал известный на всю Францию хирург-кардиолог Филипп Менаше, который прославился успешными операциями по пересадке стволовых клеток сложным пациентам, что впоследствии спасало им жизнь. Про детали операции ничего не известно, однако есть информация, что она прошла успешно и Шумахера уже выписали из клиники.

Михаэль Шумахер. ФОТО: Ross Land/AP

Михаэль Шумахер в прошлом и сейчас

Как бы дальше ни сложилась судьба именитого спортсмена, в умах людей он навсегда останется самым быстрым водителем в мире и самым титулованным гонщиком Формулы-1. К моменту завершения своей карьеры Шумахер имел в своем активе 7 чемпионских титулов, и превзойти его еще не удалось ни одному гонщику. Также он является обладателем титула гонщика с самым большим количеством побед на различных этапах гран-при Формулы-1 и человека, наиболее часто поднимавшегося на подиумы этой престижной гонки. Несмотря на то, что Шумахер уже давно завершил свою карьеру, он по-прежнему числится в списке рекордсменов почти по всем показателям Формулы-1, являясь примером для подражания у тысяч гонщиков.