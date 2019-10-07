Пн, 7.10.2019
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  • Вы не поверите: раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

Вы не поверите: раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

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Владимир Путин в Сибири в день своего рождения

ФОТО: Alexei Druzhinin / AP

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России». Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на сайте Кремля 7 октября.

Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по тайге.

На некоторых снимках президент позирует на фоне сибирского ландшафта с посохом в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте «Армии России» составляет 7600 рублей (107 евро по сегодняшнему курсу). На других кадрах — в «куртке, как у Путина» за 7090 рублей (100 евро), брюках и жилетке цвета хаки. Последние в настоящий момент отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены по ценам 3499 рублей (49 евро) и 6350 рублей (89 евро)  соответственно.

Для отдыха на природе Сергей Шойгу выбрал продукцию этой же российской марки. На нем была серая толстовка с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей (27 евро) и брюки камуфляжной расцветки за 3290 рублей (46 евро), сообщает «Лента.ру».

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Сибири

ФОТО: Alexei Druzhinin / AP

 

О стоимости наручных часов, которые у Путина всегда дорогие, издание умалчивает.

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