Вы не поверите: раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по тайге.

На некоторых снимках президент позирует на фоне сибирского ландшафта с посохом в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте «Армии России» составляет 7600 рублей (107 евро по сегодняшнему курсу). На других кадрах — в «куртке, как у Путина» за 7090 рублей (100 евро), брюках и жилетке цвета хаки. Последние в настоящий момент отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены по ценам 3499 рублей (49 евро) и 6350 рублей (89 евро) соответственно.

Для отдыха на природе Сергей Шойгу выбрал продукцию этой же российской марки. На нем была серая толстовка с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей (27 евро) и брюки камуфляжной расцветки за 3290 рублей (46 евро), сообщает «Лента.ру».

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Сибири ФОТО: Alexei Druzhinin / AP