Россияне о том, почему переезжают в Эстонию и не планируют возвращаться

Мне нравится ощущение безопасности в Эстонии.

Полина Островская, 23 года, родной город — Тайшет, физиотерапевт

ФОТО: Zen.Yandex.ru

О переезде

Последние пять лет я жила в Москве, где получила образование по профессии методиста лечебной культуры. Я долгое время носила и развивала в себе мысль о переезде в другую страну. Сначала я хотела уехать в Испанию и даже учила язык. Но потом познакомилась с ребятами из Эстонии, и когда я была у них в гостях, они предложили мне испытать себя здесь. Я думала, что переезд займет около года, но потом поняла, что никогда не будет подходящего времени, поэтому собрала вещи и просто уехала. Так я живу тут уже полгода.

О жизни в Эстонии

Пока я планировала переезд, я искала работу на ресурсах в интернете, мне рекомендовали сайт workinestonia, где много вакансий. Но это было нелегко, потому что обычно такие сайты на эстонском языке, а я его почти не понимала. Поэтому работу я нашла уже по приезде. Я не знала, смогу ли работать по профессии, и просто отправляла свое CV и сопроводительное письмо на английском языке на почтовые адреса реабилитационных центров. Сейчас я физиотерапевт в центре, который работает с детьми с отклонениями в состоянии здоровья в Таллинне.

Здесь есть организация, которая бесплатно проверяет дипломы специалистов из других стран. Обычно это занимает не больше трех недель. Для этого они отправляют запрос в вуз, где вы учились, и ждут подтверждения.

Меня поразило, что в Таллинне так много людей говорит на русском языке. Но больше в Эстонии ценится, если человек знает три языка: русский, английский и эстонский.

Здесь легко найти всё, что мы любим в России: гречку, свеклу, томатный сок

В Эстонии люди заботятся об окружающей среде и экологии, на улицах очень чисто, много людей ездит на велосипедах. Теперь я сорирую мусор, а как было непривычно, что все пластиковые бутылки нужно собирать и сдавать в специальные аппараты, которые есть при любом большом магазине. За каждую бутылку дают десять центов, деньги можно обналичить или отправить на благотворительность.

Я никогда не ела такой вкусной молочной продукции, как в Эстонии. Здесь легко найти все, что мы любим в России: гречку, свеклу, томатный сок. Есть даже небольшие магазины, которые привозят только российские товары, например, шоколад «Аленка».

Планирую и дальше жить в Эстонии, мне нравится здесь, потому что тут хороший уровень жизни, заработные платы и лучше экология.

Данила Левов, 22 года, родной город — Москва, логист

ФОТО: Zen.Yandex.ru

О переезде

Мы с супругой переехали в Эстонию полгода назад. Выбрали эту страну, потому что у жены тут живут родственники.

В России я был профессиональным футболистом, до 18 лет играл в ЦСКА, потом тренировал детей и занимался логистикой, внутренними перевозками по стране.

О жизни в Эстонии

В Эстонии через два месяца поисков работы я через знакомых устроился в международную логистическую компанию. У меня нет языкового барьера, потому что я работаю со странами СНГ и в основном взаимодействую с русскоязычными людьми.

Большой разницы в рабочей культуре я еще не ощутил. Работаю, как и в России, пять дней в неделю с девяти утра до пяти вечера. Но по части логистического бизнеса тут безопаснее, потому что в России могут угнать машину с грузом, а здесь все отслеживают и контролируют.

Таллинн — зеленый город по сравнению с Москвой и Московской областью

Здесь нет пробок, до работы можно добраться за 15-20 минут. Единственный минус — дорогие коммунальные услуги.

Мы живем рядом с Певческим полем, на которой концерты проходят под открытым небом, а вокруг организовывают ярмарки и выставки.

Нравится, что в Эстонии вкусные молочные продукты и рыба, а в заведениях обслуживают вежливые официанты, которые говорят на двух и более языках.