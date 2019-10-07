Россияне о том, почему переезжают в Эстонию и не планируют возвращаться

Невыдуманные истории людей, которые переехали в Эстонию и не жалеют о своем решении.
Андрей Монькин, 31 год, родной город — Шлиссельбург, Java Script-программист
О переезде
В России я родился и жил в городе Шлиссельбург, который находится в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Одна из причин, по которой мы с семьей решили переехать — это то, что за последние годы зарплата в России уменьшилась вдвое. В рублях она не изменилась, и хлеба можно купить такое же количество, как и раньше, но iPhone’ов уже столько не купишь. Со школами и пенсиями тоже какая-то неразбериха, пишет Zen.Yandex.ru.
За год до переезда появились варианты по работе на Кипре, в Чехии, Санкт-Петербурге. Еще меня пригласили представители одной международной компании из Латвии, у них несколько офисов, в том числе и в Эстонии, поэтому я согласился перебраться сюда. Я знал, что в Эстонии востребованы специалисты в IT-сфере, и заработные платы здесь выше, чем в Польше и Чехии. Например, компания Bolt в прошлом году заявила, что ищет 100 новых разработчиков. Плюс для нас удобно, что до Питера всего пять-семь часов на машине или автобусе.
О жизни в Эстонии
Мне выдали вид на жительство в категории Top specialist, и супруга автоматически тоже получила вид на жительство, которое дает ей право работать без ограничений в должности и сфере деятельности.
Мы ничего не знали об Эстонии и изучали Таллинн по Google Maps. Если в России все было знакомо и понятно, то в Таллинне первое время было проблемой даже сходить за продуктами. И любая потребность в простых вещах было небольшим исследованием. Прошло два года, и мы уже адаптировались.
В Таллине достаточно знать английский и русский языки. Эстонский выучить сложно. Но язык нужно знать на определенном уровне, если хотите получить постоянный вид на жительство, не привязанный к работе, или гражданство.
В Эстонии хорошо, потому что можно получать почти такую же заработную плату, как в Финляндии, но на жилье и другие расходы нужно гораздо меньше денег.
Еще тут комфортно, потому что Эстония небольшая страна, и в городах живет до 100 тысяч человек, кроме Таллинна. Чтобы добраться до работы, достаточно 15 минут, представить такое в Санкт-Петербурге почти невозможно.
Мне нравится ощущение безопасности в Эстонии
Здесь нет бюрократии, и если нужно оформить какие-то документы, их не придется ждать целый месяц. С полицией и страховой службой можно общаться по электронной почте или по телефону и даже не ходить к ним.
Но заказать бытовую технику или другие товары сложно. Местные бизнесмены неторопливые. Поэтому многие заказывают товары в Германии, откуда производят доставку в течение трех дней. Еще здесь практически ничего не работает после десяти вечера, только пара супермаркетов.
Мне нравится ощущение безопасности в Эстонии.
Полина Островская, 23 года, родной город — Тайшет, физиотерапевт
О переезде
Последние пять лет я жила в Москве, где получила образование по профессии методиста лечебной культуры. Я долгое время носила и развивала в себе мысль о переезде в другую страну. Сначала я хотела уехать в Испанию и даже учила язык. Но потом познакомилась с ребятами из Эстонии, и когда я была у них в гостях, они предложили мне испытать себя здесь. Я думала, что переезд займет около года, но потом поняла, что никогда не будет подходящего времени, поэтому собрала вещи и просто уехала. Так я живу тут уже полгода.
О жизни в Эстонии
Пока я планировала переезд, я искала работу на ресурсах в интернете, мне рекомендовали сайт workinestonia, где много вакансий. Но это было нелегко, потому что обычно такие сайты на эстонском языке, а я его почти не понимала. Поэтому работу я нашла уже по приезде. Я не знала, смогу ли работать по профессии, и просто отправляла свое CV и сопроводительное письмо на английском языке на почтовые адреса реабилитационных центров. Сейчас я физиотерапевт в центре, который работает с детьми с отклонениями в состоянии здоровья в Таллинне.
Здесь есть организация, которая бесплатно проверяет дипломы специалистов из других стран. Обычно это занимает не больше трех недель. Для этого они отправляют запрос в вуз, где вы учились, и ждут подтверждения.
Меня поразило, что в Таллинне так много людей говорит на русском языке. Но больше в Эстонии ценится, если человек знает три языка: русский, английский и эстонский.
Здесь легко найти всё, что мы любим в России: гречку, свеклу, томатный сок
В Эстонии люди заботятся об окружающей среде и экологии, на улицах очень чисто, много людей ездит на велосипедах. Теперь я сорирую мусор, а как было непривычно, что все пластиковые бутылки нужно собирать и сдавать в специальные аппараты, которые есть при любом большом магазине. За каждую бутылку дают десять центов, деньги можно обналичить или отправить на благотворительность.
Я никогда не ела такой вкусной молочной продукции, как в Эстонии. Здесь легко найти все, что мы любим в России: гречку, свеклу, томатный сок. Есть даже небольшие магазины, которые привозят только российские товары, например, шоколад «Аленка».
Планирую и дальше жить в Эстонии, мне нравится здесь, потому что тут хороший уровень жизни, заработные платы и лучше экология.
Данила Левов, 22 года, родной город — Москва, логист
О переезде
Мы с супругой переехали в Эстонию полгода назад. Выбрали эту страну, потому что у жены тут живут родственники.
В России я был профессиональным футболистом, до 18 лет играл в ЦСКА, потом тренировал детей и занимался логистикой, внутренними перевозками по стране.
О жизни в Эстонии
В Эстонии через два месяца поисков работы я через знакомых устроился в международную логистическую компанию. У меня нет языкового барьера, потому что я работаю со странами СНГ и в основном взаимодействую с русскоязычными людьми.
Большой разницы в рабочей культуре я еще не ощутил. Работаю, как и в России, пять дней в неделю с девяти утра до пяти вечера. Но по части логистического бизнеса тут безопаснее, потому что в России могут угнать машину с грузом, а здесь все отслеживают и контролируют.
Таллинн — зеленый город по сравнению с Москвой и Московской областью
Здесь нет пробок, до работы можно добраться за 15-20 минут. Единственный минус — дорогие коммунальные услуги.
Мы живем рядом с Певческим полем, на которой концерты проходят под открытым небом, а вокруг организовывают ярмарки и выставки.
Нравится, что в Эстонии вкусные молочные продукты и рыба, а в заведениях обслуживают вежливые официанты, которые говорят на двух и более языках.
Я был удивлен, когда узнал, что жители Таллинна могут бесплатно ездить на общественном транспорте, но цены на бензин и коммунальные услуги высоки.