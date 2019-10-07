Видео: появился трейлер фильма о Децле

Недавно в интернете появился трейлер фильма, посвященный памяти Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл. Также обнародована дата премьеры, пишут Дни.ру.
Фильм назвали "С закрытыми окнами". По словам создателя, это будет биографичная лента, в которой зрителям откровенно расскажут о жизни и творчестве артиста. Роман Супер отметил, что идея создания кино про знаменитого исполнителя ему пришла после того, как стало известно о смерти Толмацкого.
Напомним, Децл умер 3 февраля. Официальной причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Рэпер погиб прямо во время гастрольного тура в Ижевске.
Как сообщает телеканал "360", фильм был снят на пожертвования поклонников Децла. Роман рассказал, что это было сделано для того, чтобы не зависеть от чужого мнения и цензуры. Стоит отметить, что изначально вдова Толмацкого и его сын были против съемок киноленты.
Премьеру "С закрытыми окнами" назначили на 7 ноября. Она пройдет в одномиз онлайн-кинотеатров.