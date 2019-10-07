Видео: появился трейлер фильма о Децле

Фильм назвали "С закрытыми окнами". По словам создателя, это будет биографичная лента, в которой зрителям откровенно расскажут о жизни и творчестве артиста. Роман Супер отметил, что идея создания кино про знаменитого исполнителя ему пришла после того, как стало известно о смерти Толмацкого.

Напомним, Децл умер 3 февраля. Официальной причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Рэпер погиб прямо во время гастрольного тура в Ижевске.

Как сообщает телеканал "360", фильм был снят на пожертвования поклонников Децла. Роман рассказал, что это было сделано для того, чтобы не зависеть от чужого мнения и цензуры. Стоит отметить, что изначально вдова Толмацкого и его сын были против съемок киноленты.