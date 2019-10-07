Из грязи в князи: четыре знака Зодиака, которые способны подняться с самых низов

Но такие люди все равно находятся. Всеми правдами и неправдами они пробивают себе путь наверх. И знак Зодиака играет далеко не последнюю роль в жизни таких людей.

Овен

Это довольно банально, но Овны очень часто выбиваются вверх. Им может не хватать знаний, опыта, чего угодно. Но зато у них есть цель в жизни, которой они добиваются. В основном мирными путями. Но положа руку на сердце, когда Овну надо, то он без зазрения совести попрет по головам и утопит всех конкурентов любыми доступными способами. Пусть это даже будет откровенной подлостью. За эту черту характера Овнов многие недолюбливают, особенно те, кто с ней столкнулся на собственном примере.

Близнецы

И тут пролезли хитрые и изворотливые Близнецs. Да, да, у них легкий характер, но порой Близнецы бывают жуткими эгоистами. Конечно, каждый человек эгоист, не стоит играть в высокую мораль, Близнецы же по максимуму используют свои таланты. Чего глазами хлопать и сомневаться? Делать надо, шевелиться. Вот Близнецы и шевелятся, забираясь на вершины карьерных лестниц.

Весы

От представителей Весов частенько не ждут ничего такого. Они вроде как спокойны, занимаются своими делами. Оно так, только вот Весы такие люди, которые если уж что решили, то обязательно этого добиваются. При этом они очень честолюбивы и горды, для того чтобы поступаться своими амбициями. Хотя иногда по ним этого не скажешь.

Стоит отметить, что они добиваются всего благодаря своему уму и умению просчитывать на очень большое количество ходов вперед почти любую ситуацию. У них много полезных знакомых в любой области. Весы не стесняются просить их о помощи или предлагать что-то для обоюдной выгоды.

Но есть и не очень приятные стороны. Некоторым представителям Весов свойственно использовать окружение в своих интересах, а после просто выбрасывать из жизни более не нужных им людей.

Козерог

Настойчивые и амбициозные, люди, которые не боятся приложить много труда, чтобы добиться чего-то в жизни. Козероги не боятся ставить перед собой смелые цели, не боятся делать реальные шаги для того, чтобы их добиться.