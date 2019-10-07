Телеведущая: что за гробовая тишина после скандала с отмыванием денег в Swedbank?

Прибытие господина Перссона в Эстонию - это как будто тайна, покрытая мраком, а ведь у журналистов нашей страны есть к нему вопросы, связанные с отмыванием денег и инвестиционными фондами.

И если обычно известен каждый шаг таких высокопоставленных гостей, то в случае с Перссоном информацию держат в секрете. В пятницу утром он встречался с премьер-министром Юри Ратасом. Но журналистка Катрин Луст не успела взять у скандинавского гостя интервью.

Потом Луст связалась с пресс-секретарем Swedbank Кристийной Херодес в надежде узнать время пресс-конференции. Херодос выслушала вопросы журналистки и ответила: «Пресс-конференция будет, но регистрация журналистов завершилась еще вчера вечером!»

Но Луст недоумевает: как и где журналистам было сообщено о пресс-конференции? Или туда позвали лишь подходящих гостей, поскольку на заявку участия в мероприятии ведущая не получила никакого ответа. Но даже сейчас пресс-секретарь банка закончила разговор фразой о том, что она должна спросить разрешения. Интересно, у кого и зачем?