Как на дрожжах: стремительно выросший живот невесты Тимати взбудоражил Сеть
Анастасия Решетова готовится вот-вот родить своего первенца! Модель не раскрывает пол будущего чада, но охотно делится с подписчиками новостями о течении своей беременности.
Сейчас Решетова на 38-й неделе, а значит в ближайшую неделю-максимум две станет матерью. И сейчас она заметила, как стремительно вырос живот.
18 недель/38недель. В августе писала, что живот у меня небольшой получается в отличии от размера крохи. Но как все и прогнозировали, стремительный рост пришелся именно на последний месяц! Не по дням, а по часам, как говорится,
— подписала Анастасия коллаж.
Многие отметили, что из-за активного роста живота и появляются растяжки. Но модель и раньше говорила, что собирается прибегнуть к «плазме и шлифовке», чтобы от них избавиться.