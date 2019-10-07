Такое происходит впервые! Жительница Эстонии стала самой красивой женщиной Европы

Конечно, все едут на конкурс за победой. Но когда произносят твое имя и объявляют победительницей, это невероятно. Все участницы достойны победы и уже победительницы. Поздравляю всех! Мы очень подружились за эти дни и буду скучать по этому месту и атмосфере праздника и красоты. Победа на этом престижном конкурсе дает не только титул и корону, на протяжении года необходимо будет продолжать движение против домашнего насилия и вести благотворительную деятельность,