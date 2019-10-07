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Такое происходит впервые! Жительница Эстонии стала самой красивой женщиной Европы

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На испанском острове Лас-Пальмас завершился конкурс на звание самой красивой женщины Европы. Впервые в истории международных конкурсов красоты, в конкурсе победила представительница Эстонии!

В конкурсе красоты «Mrs. Europe 2019» приняли участие 24 красавицы из европейской части земного шара. Впервые в истории международных конкурсов красоты победа досталась представительнице Эстонии! Королеву красоты и обладательницу титула Mrs. Europe 2019 зовут Людмила Карпикова. Модель конкурса схожа с песенным конкурсом «Евровидение», и в следующем году конкурс «Mrs. Europe» будет проходить в Эстонии.

По словам Людмилы Карпиковой, она просто счастлива и ей нужно время, чтобы привыкнуть к громкому титулу.

Конечно, все едут на конкурс за победой. Но когда произносят твое имя и объявляют победительницей, это невероятно. Все участницы достойны победы и уже победительницы. Поздравляю всех! Мы очень подружились за эти дни и буду скучать по этому месту и атмосфере праздника и красоты. Победа на этом престижном конкурсе дает не только титул и корону,  на протяжении года необходимо будет продолжать движение против домашнего насилия и вести благотворительную деятельность,

- сказала Людмила.

Не готовила победную речь, пришлось импровизировать. Сейчас когда эмоции потихоньку улеглись, хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, организаторам конкурса и конечно же нашему агентству Angel Models Agency за доверие и возможность,

- добавила она.

Поздравляем Людмилу с победой. В следующем году страна победитель проводит конкурс у себя и Mrs. Europe 2020 пройдёт в Таллинне!

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