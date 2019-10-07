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  • «Когда я пришла в порно, я успокоилась»: мотивация и доходы звезд из России

«Когда я пришла в порно, я успокоилась»: мотивация и доходы звезд из России

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver)

ФОТО: скриншот видео

Журналист и автор Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров в новом выпуске рассказал про российский порнорынок. Чтобы изучить мотивацию и доходы порнозвезд, он отправился в Берлин и Будапешт. 

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver) рассказала, что в этом бизнесе совсем недавно. 

Первая съемка была около года назад... Когда я туда летела, я чувствовала страх... Я жалела, что согласилась. Это была съемка на Ибице. Но в целом, съемка прошла лайтово. Мне понравилась команда. Они такие дружелюбные, открытые, легкие... Я решила сниматься дальше,

- поделилась девушка. 

Она признается, что в Европе у девушек средний заработок довольно маленький. Не все компании хотят работать с теми, кто завышает себе ценник.

Средний ценник - это 500-600 евро за одну сцену с одним партнером. 

Кристина отмечает, что сейчас секс стал ей менее интересен. Она хочет взять паузу. 

У всех, кто пришел в этот бизнес мотивация разная. К примеру, Алена (Kaisa Nord) пришла за новыми ощущениями, после того, как рассталась с парнем. 

Я рассталась с молодым человеком и решила поэкспериментировать... Я хотела попробовать острых ощущений, и когда я пришла в порно, я успокоилась. Душевные переживания прошли...

 - отмечает она. 

Алена относится к картинам для взрослых, как к искусству. Для нее важна игра на площадке, химия между партнерами, эмоции. 

Есть девушки, которые получают удовольствие от того, что делают. 

В школе я всегда хотела быть девушкой с обложки... Чтобы мной восхищались и меня любили. Я это обожаю,

- объясняет актриса Юля (Jia Lissa). 

Она призналась, что ее не обижает, когда кто-то ее называет «ш*****й». Она считает это комплиментом. В порно Юлия пришла не из-за денег, а потому, что ей это нравится. 

Режиссер и продюсер порнофильмов Юлия Гранди вспоминает, что первая съемка полностью изменила ее жизнь. 

Мне нужна была срочно определенная сумма денег. Я позвонила знакомой, которая снималась. Это было в Санкт-Петербурге... До первой своей сцены я ни разу не обнажалась перед камерой,

- вспоминает Юлия. 

Сейчас она сама уже больше не снимается. Она — та, кто продюсирует и снимает кино. 

В наше время на рынке огромный поток любительского порно. Люди выкладывают их в онлайн-доступ в Сети и могут монетизировать траффик. Есть варианты, где ты заливаешь видео бесплатно и получаешь деньги за траффик, либо ты получаешь деньги за каждый просмотр,

- объясняет она. 

Эта революция снесла с рынка множество старых компаний. Представителям индустрии все сложнее с этом бороться, им не хватает денег на опталу услуг хороших моделей. Благодаря современному оборудованию девушки стали сами снимать порно в домашних условиях. 

Сейчас выживают компании, которые дают другой уровень картинки, просто потому, что в домашних условиях  люди не могут снимать на большую камеру с визажистами и стилистами,

 - поясняет Юлия. 

Тем не менее вклад России в индустрию большой. За последние годы количество россиянок, желающих сниматься в кино для взрослых, увеличилось. Есть девушки, которые ждут своего 18-летия, чтобы начать сниматься в порно.

В целом, мировом масштабе на рынке много порнозвезд, которые являются выходцами из России. 

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