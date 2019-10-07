«Когда я пришла в порно, я успокоилась»: мотивация и доходы звезд из России

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver) рассказала, что в этом бизнесе совсем недавно.

Первая съемка была около года назад... Когда я туда летела, я чувствовала страх... Я жалела, что согласилась. Это была съемка на Ибице. Но в целом, съемка прошла лайтово. Мне понравилась команда. Они такие дружелюбные, открытые, легкие... Я решила сниматься дальше,

- поделилась девушка.

Она признается, что в Европе у девушек средний заработок довольно маленький. Не все компании хотят работать с теми, кто завышает себе ценник.

Средний ценник - это 500-600 евро за одну сцену с одним партнером.

Кристина отмечает, что сейчас секс стал ей менее интересен. Она хочет взять паузу.

У всех, кто пришел в этот бизнес мотивация разная. К примеру, Алена (Kaisa Nord) пришла за новыми ощущениями, после того, как рассталась с парнем.

Я рассталась с молодым человеком и решила поэкспериментировать... Я хотела попробовать острых ощущений, и когда я пришла в порно, я успокоилась. Душевные переживания прошли...

- отмечает она.

Алена относится к картинам для взрослых, как к искусству. Для нее важна игра на площадке, химия между партнерами, эмоции.

Есть девушки, которые получают удовольствие от того, что делают.

В школе я всегда хотела быть девушкой с обложки... Чтобы мной восхищались и меня любили. Я это обожаю,

- объясняет актриса Юля (Jia Lissa).

Она призналась, что ее не обижает, когда кто-то ее называет «ш*****й». Она считает это комплиментом. В порно Юлия пришла не из-за денег, а потому, что ей это нравится.

Режиссер и продюсер порнофильмов Юлия Гранди вспоминает, что первая съемка полностью изменила ее жизнь.

Мне нужна была срочно определенная сумма денег. Я позвонила знакомой, которая снималась. Это было в Санкт-Петербурге... До первой своей сцены я ни разу не обнажалась перед камерой,

- вспоминает Юлия.

Сейчас она сама уже больше не снимается. Она — та, кто продюсирует и снимает кино.

В наше время на рынке огромный поток любительского порно. Люди выкладывают их в онлайн-доступ в Сети и могут монетизировать траффик. Есть варианты, где ты заливаешь видео бесплатно и получаешь деньги за траффик, либо ты получаешь деньги за каждый просмотр,

- объясняет она.

Эта революция снесла с рынка множество старых компаний. Представителям индустрии все сложнее с этом бороться, им не хватает денег на опталу услуг хороших моделей. Благодаря современному оборудованию девушки стали сами снимать порно в домашних условиях.

Сейчас выживают компании, которые дают другой уровень картинки, просто потому, что в домашних условиях люди не могут снимать на большую камеру с визажистами и стилистами,

- поясняет Юлия.

Тем не менее вклад России в индустрию большой. За последние годы количество россиянок, желающих сниматься в кино для взрослых, увеличилось. Есть девушки, которые ждут своего 18-летия, чтобы начать сниматься в порно.