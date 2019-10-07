Откровенное фото Стеши Маликовой взбудоражило поклонников

19-летняя Стефания Маликова порадовала поклонников новой фотографией, на которой предстала без одежды, пишет Экспресс газета.
Стефания приняла участие в фотосессии, на которой на ней было лишь ожерелье из жемчуга, а грудь она прикрыла большим букетом из роз. Отметим, что такие смелые фотографии не характерны для Маликовой, которая ранее могла выложить лишь снимки в купальнике из отпуска.
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Фотографии получились очень нежные, по мнению подписчиков, которых даже не смутил тот факт, что Стеша обнажена. Большинство комментариев были положительными. «Вы очень красивая», «Такая красотка», «Очень нежное фото», «Великолепное фото», — писали поклонники Маликовой.
Отметим, что юная модель гораздо чаще сталкивается с критикой, нежели с похвалой. Недавно многие пользователи пришли к выводу, что Стефания увеличила себе губы, чем прибавила себе возраста. Многие считают, что в свои 19 лет Маликова и так выглядит старше, а увеличение губ ее совсем не украсило. К тому же Стефания часто одевается не по возрасту и предпочитает носить наряды, которые больше подошли бы женщинам постарше. Именно из-за этого Маликова чаще всего и сталкивается с критикой, но девушка привыкла игнорировать негативные комментарии.