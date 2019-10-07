Президенту России исполнилось 67 лет. Смотрите, как Путин отмечает свой день рождения

Глава государства сегодня с родными и близкими на природе. А накануне дня рождения президент вместе с Сергеем Шойгу побывал в одном из самых красивых мест России. Там, где только тайга и никаких туристических троп. На пути — обломки старых скал и бурелом — приходится пробиваться через завалы. Часть маршрута –проделали на внедорожнике. За руль автомобиля сел сам президент.

Подобная возможность даже в этот день появляется у главы России нечасто. В то же время, если в этот день он находится в России, то старается хотя бы вечер провести с близкими и друзьями, иногда это удается сделать в родном ему Санкт-Петербурге. Владимир Путин как-то признался, что обычно не устраивает никаких праздников в свой день рождения. Лишь однажды президент 7 октябряпраздновал официально: на свой 55-летний юбилей в 2007 году он, по его словам, «счел возможным пригласить в Кремль постоянных членов Совета безопасности, руководство Вооруженных сил, включая командующих округами, родами и видами войск». Такое решение он объяснял скорым завершением второго президентского срока.