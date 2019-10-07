Бари Алибасов готовит завещание

Мы прекрасно провели время за границей, — рассказал «СтарХиту» Бари Каримович. — Даже выпили по 20 граммов по случаю праздника. С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит — это последствия отравления «Кротом». Врачи говорят, что процесс заживления проходит хорошо, но на самом деле к нормальной жизни смогу вернуться еще не скоро. Питаюсь кашами, а мечтаю о куске мяса. Хорошо, Лида не дает впасть в уныние. Очень поддерживает, хотя сама уже немолода.