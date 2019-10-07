Бари Алибасов готовит завещание

Летом, когда продюсер попал в больницу и боролся за жизнь, остро встал вопрос о наследстве. Сейчас шоумен медленно идет на поправку, но решил подстраховаться — Бари Каримович составляет завещание, пишет Стархит.
Неделю назад 72-летний продюсер с женой вернулись из Финляндии, где отмечали день рождения Лидии Николаевны. Несмотря на проблемы со здоровьем, оба супруга выглядят хорошо. Правда, Алибасова до сих пор мучают сильные боли в желудке.
Мы прекрасно провели время за границей, — рассказал «СтарХиту» Бари Каримович. — Даже выпили по 20 граммов по случаю праздника. С едой дела обстоят неважно. Как только пробую твердую пищу, внутри все сводит — это последствия отравления «Кротом». Врачи говорят, что процесс заживления проходит хорошо, но на самом деле к нормальной жизни смогу вернуться еще не скоро. Питаюсь кашами, а мечтаю о куске мяса. Хорошо, Лида не дает впасть в уныние. Очень поддерживает, хотя сама уже немолода.
Напомним, в июне шоумен по ошибке выпил средство для очистки труб — яркую оранжевую бутылку принял за сок. В результате мужчине диагностировали сильнейший ожог пищевода. Медики долгое время оценивали его состояние как критическое. Пока Алибасов находился в больнице, встал вопрос о завещании. Наследники первой очереди — сын Бари и супруга.
Уже все сформулировал и написал, — продолжает Бари Каримович. — Осталось только нотариально заверить. А то всякое может случиться. Кстати, Лида давно раздала имущество родным и наладила отношения с дочерьми Анастасией и Ольгой, с которыми много лет не общалась.
В ближайшем будущем создатель группы «На-На» планирует возобновить профессиональную деятельность. По его словам, композиторы работают над свежим репертуаром для коллектива. Кроме того, Алибасов задумал новый проект и уже начал проводить прослушивания.