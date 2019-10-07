Не повторять: Кристина Агилера вышла в свет в провальном образе

Обладательница мощного голоса Кристина Агилера никогда особо не славилась модными успехами. Стоит только вспомнить, как она отрывалась на своих образах в начале десятилетия, чтобы все стало понятно. Правда, со временем она поутихомирилась: ее образы стали менее провокационными, макияжа все меньше, а естественная красота стала цениться намного выше, чем неестественная сексуальность.

ФОТО: AJM / EMPICS Entertainment

Однако даже в настоящее время звезде не всегда удается одеваться стильно. Последний выход в свет — тому прямое доказательство.

ФОТО: AJM / EMPICS Entertainment

На мероприятии певица появилась в голубом блейзере, который надела на голое тело, подчеркнув линию талии черным тонким ремешком. Не знаем почему, но дополнить нежный оттенок пиджака Агилера решила высокими ботфортами бежевого цвета, которые дисгармонировали с созданным певицей образом. К тому же подобная модель зрительно увеличила в объеме и без того не идеальные ноги звезды, прибавив пару лишних килограммов.

ФОТО: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com / Starmax/PA Images