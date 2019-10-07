Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников октября

По словам специалиста, в первой половине октября 2019 года особенное чувство подавленности и депрессии будут испытывать Раки. Представители этого знака Зодиака будут проявлять неуверенность в себе и своих возможностях. Павел Глоба рекомендует на этот период больше отдыхать и не принимать никаких важных решений. После 15 октября ситуация начнет улучшаться.