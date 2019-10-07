Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников октября

Известный астролог Павел Глоба рассказал о трех знаках Зодиака, которым предстоит пережить непростой период в октябре 2019 года, пишет Topnews.
По словам специалиста, в первой половине октября 2019 года особенное чувство подавленности и депрессии будут испытывать Раки. Представители этого знака Зодиака будут проявлять неуверенность в себе и своих возможностях. Павел Глоба рекомендует на этот период больше отдыхать и не принимать никаких важных решений. После 15 октября ситуация начнет улучшаться.
Проблемы с деньгами появятся в октябре 2019 года у Стрельцов. В этот месяц представителям знака необходимо покончить со спонтанными покупками и не делать никаких больших трат. Гоните от себя мысли вложиться в сомнительное предприятие. Зарабатывайте честным путем, не тратьте лишнего.