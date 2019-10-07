Пн, 7.10.2019
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  • Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников октября

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников октября

Неудачник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kati Neudert / PantherMedia / Kati Neudert

Известный астролог Павел Глоба рассказал о трех знаках Зодиака, которым предстоит пережить непростой период в октябре 2019 года, пишет Topnews.

По словам специалиста, в первой половине октября 2019 года особенное чувство подавленности и депрессии будут испытывать Раки. Представители этого знака Зодиака будут проявлять неуверенность в себе и своих возможностях. Павел Глоба рекомендует на этот период больше отдыхать и не принимать никаких важных решений. После 15 октября ситуация начнет улучшаться.

Проблемы с деньгами появятся в октябре 2019 года у Стрельцов. В этот месяц представителям знака необходимо покончить со спонтанными покупками и не делать никаких больших трат. Гоните от себя мысли вложиться в сомнительное предприятие. Зарабатывайте честным путем, не тратьте лишнего.

Октябрь 2019 года принесет свои неприятности Рыбам. Представители этого знака Зодиака почувствуют слабость и усталость. Не проводите слишком много времени на работе. Исполняйте свой долг, но не ложитесь костьми во благо общего дела. Концентрируйтесь на своем здоровье, слушайте свои потребности.

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