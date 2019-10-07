«Помолодела!»: Новый снимок Ларисы Долиной привел фанатов в экстаз

Поклонники певицы считают, что для своих 64 лет она выглядит просто замечательно, пишет Пятый канал.
Российская эстрадная джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина удивила поклонников новым снимком, появившемся сети. На нем звезда позирует в черном вечернем платье в мелкий горошек и красном ремешке. Образ Долиной завершает яркий макияж. По мнению большинства пользователей, на этой фотографии она выглядит гораздо моложе своих 64 лет.
«Шикарная!» — прокомментировал один из пользователей. «Красотка!» — добавил другой. «Помолодевшая Лариса Александровна», — написал юзер.
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