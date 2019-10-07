«Помолодела!»: Новый снимок Ларисы Долиной привел фанатов в экстаз

Российская эстрадная джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина удивила поклонников новым снимком, появившемся сети. На нем звезда позирует в черном вечернем платье в мелкий горошек и красном ремешке. Образ Долиной завершает яркий макияж. По мнению большинства пользователей, на этой фотографии она выглядит гораздо моложе своих 64 лет.