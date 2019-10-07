Самые конфликтные и грубые знаки Зодиака

В большинстве случаев все мы начинаем грубить и идти на конфликт, когда у нас кончается терпение. Эксперты рекомендуют пользоваться специальными дыхательными техниками, которые помогут избавиться от стресса и негатива. Относитесь к проблемам спокойнее, ведь в большинстве случаев они временны и решаемы.

Овен

Овны — типичные представители стихии Огня. Им грубость свойственна как никому другому, но в отличие от предусмотрительных Стрельцов и саркастичных Львов, они не умеют говорить завуалированно. Они слишком прямолинейны.

Если им кто-то не нравится, они поставят человека в известность. Также они любят защищать свою территорию, показывая излишнюю грубость новым знакомым, коллегам. Самое интересное, что в будущем они не против извинений со своей стороны. Они понимают, что подобное поведение не самое приемлемое, потому готовы принести извинения. Конечно, происходит это не напрямую, но их поведение резко меняется на противоположное.

Телец

Тельцы не грубые сами по себе, то есть они никого никогда сами провоцировать не станут. Зато они сразу же отвечают негативом на негатив. Если кто-то пытается их задеть, лучше бегите. Они ответят вам так, что мало не покажется. Их грубость и жестокость не знает границ, когда кто-то пытается им указать на их место, принизить заслуги и лишить достоинства их или их близких.

Стоит также отметить, что в близких любовных отношениях Тельцы тоже грубоваты. Представители этого знака любят провоцировать близких, особенно Тельцы прекрасного пола. Жизнь с такой дамой под одной крышей увлекательна и интересна — с ней точно не соскучишься.

Рак

Кто бы мог подумать, что семейные Раки попадут в список грубиянов по знаку Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Раки очень вспыльчивы. Чуть что, так они сразу повышают голос, начинают искать виноватых. Что самое интересно — они заведут всю семью, разожгут большой скандал, потом сами успокоятся первыми, а все остальные продолжат ругаться.

Порой создается впечатление, будто Ракам доставляет это удовольствие. Это не далеко от истины, потому что их часто приписывают к энергетическим вампирам. Живя с ними под одной крышей, лучше не отвечать негативом на негатив.

Скорпион

Скорпионы весьма вспыльчивы. Их конфликтность и грубость выражаются не напрямую. Они любят изводить своих жертв и недоброжелателей, пытаясь их как-то унизить, уличить в чем-то. Скорпионы — мастера скрытой и завуалированной грубости. Это одни из самых пассивно-агрессивных людей на планете.

Они не будут говорить вам: «Ты дурак, потому что не сделал то и это». В их словах не будет никакой конкретики, никакой открытости и негодования. Они скажут: «Мог бы сделать и получше». Многие люди очень негативно встречают подобную критику, когда она неконструктивна. Еще Скорпионы любят сравнивать людей, что очень бесит.

Водолей

Водолеи грубы и невоспитанны, но это не происходит намеренно. Этим людям хочется исправиться, но они не могут, потому что являются самыми импульсивными из всех. Они сначала говорят, а потом думают, что для них в порядке вещей.