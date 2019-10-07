Самые конфликтные и грубые знаки Зодиака

Все мы порой выходим из себя, когда что-то идет не так, когда нас пытаются спровоцировать или задеть. Есть знаки Зодиака, которые почти в любой ситуации разжигают конфликт, грубят и ведут себя порой крайне вызывающим образом.
В большинстве случаев все мы начинаем грубить и идти на конфликт, когда у нас кончается терпение. Эксперты рекомендуют пользоваться специальными дыхательными техниками, которые помогут избавиться от стресса и негатива. Относитесь к проблемам спокойнее, ведь в большинстве случаев они временны и решаемы.
Овен
Овны — типичные представители стихии Огня. Им грубость свойственна как никому другому, но в отличие от предусмотрительных Стрельцов и саркастичных Львов, они не умеют говорить завуалированно. Они слишком прямолинейны.
Если им кто-то не нравится, они поставят человека в известность. Также они любят защищать свою территорию, показывая излишнюю грубость новым знакомым, коллегам. Самое интересное, что в будущем они не против извинений со своей стороны. Они понимают, что подобное поведение не самое приемлемое, потому готовы принести извинения. Конечно, происходит это не напрямую, но их поведение резко меняется на противоположное.
Телец
Стоит также отметить, что в близких любовных отношениях Тельцы тоже грубоваты. Представители этого знака любят провоцировать близких, особенно Тельцы прекрасного пола. Жизнь с такой дамой под одной крышей увлекательна и интересна — с ней точно не соскучишься.
Рак
Кто бы мог подумать, что семейные Раки попадут в список грубиянов по знаку Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Раки очень вспыльчивы. Чуть что, так они сразу повышают голос, начинают искать виноватых. Что самое интересно — они заведут всю семью, разожгут большой скандал, потом сами успокоятся первыми, а все остальные продолжат ругаться.
Порой создается впечатление, будто Ракам доставляет это удовольствие. Это не далеко от истины, потому что их часто приписывают к энергетическим вампирам. Живя с ними под одной крышей, лучше не отвечать негативом на негатив.
Скорпион
Они не будут говорить вам: «Ты дурак, потому что не сделал то и это». В их словах не будет никакой конкретики, никакой открытости и негодования. Они скажут: «Мог бы сделать и получше». Многие люди очень негативно встречают подобную критику, когда она неконструктивна. Еще Скорпионы любят сравнивать людей, что очень бесит.
Водолей
Водолеи грубы и невоспитанны, но это не происходит намеренно. Этим людям хочется исправиться, но они не могут, потому что являются самыми импульсивными из всех. Они сначала говорят, а потом думают, что для них в порядке вещей.
Просить прощения Водолеи у вас точно не будут, потому что считают, что все сказанное ими было по делу, но и сами обиды таить на вас не станут, если вы скажете им что-то нелицеприятное, выругаетесь. Слушать от них критику и ругань неприятно, однако, со временем к этому привыкаешь.