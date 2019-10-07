Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 октября

Половина осени уже практически позади, но впереди еще часть октября и ноябрь, время дождей и похолоданий. Пора позаботиться о самочувствии, укреплять здоровье и восстанавливать жизненные силы. Таро-прогноз подскажет всем знакам Зодиака, какие действия лучше предпринимать на этой неделе, чтобы не сойти с дистанции, но и не выдохнуться у финиша, растратив всю энергию в шаге от победы.

Овен

«Императрица» сулит Овнам развитие, приятную динамику и свершения, которые могут действительно изменить их жизнь. Однако заметить их сразу не получится. На неделе с 7 по 13 число эксперты сайта dailyhoro.ru советуют действовать, но не ждать быстрых результатов.

«Влюбленные» — карта выбора, причем не обязательно в любовной сфере. Овнам предстоит взвесить некоторые «за» и «против», прежде чем бросаться в бой. Можно посоветоваться с проверенными людьми.

«Сила» в раскладе означает, что в выходные нельзя сдавать своих позиций, действовать нужно быстро и решительно. Также важно работать над собой, отпуская страхи и тревоги: счастья Овнам они не принесут.

Телец

«Верховная жрица» — карта неторопливости и взвешенных решений. Шаги, предпринятые Тельцами, поведут их дорогой мудрости, и Тельцам остается только руководствоваться своими принципами и не сворачивать в сторону.

Первой карте расклада вторит и следующая: «Иерофант» означает, что Тельцам нужно не торопиться и расставить приоритеты. Можно даже завести списки дел или блокноты-планировщики, чтобы ни о чем не забыть.

«Умеренность» гласит, что в некоторых аспектах жизни важно помнить о норме. Эта рекомендация может касаться питания, развлечений или финансовых трат. В выходные можно поработать над собой, избавляясь от обид и другого негатива, чтобы прийти к гармонии.

Близнецы

«Маг» — карта смельчаков, которым не чуждо экспериментаторство. Разум и шестое чувство будут в гармонии в начале недели, так что Близнецы наверняка примут только верные решения. Осталось развить интуицию (три упражнения помогут это сделать) и не прослушать ее подсказки.

«Верховная жрица» означает, что Близнецам нельзя горячиться, разбираясь с любовными драмами. Спешка может осложнить и без того непростую ситуацию и привести к ссорам и разногласиям.

Карта «Дурак» гласит: представители этого знака Зодиака в выходные рискуют оступиться, если поторопятся с выводами. Близнецам можно пока отпустить поводья и плыть по течению: многие вопросы решатся сами собой.

Рак

«Колесница» — символ успешного рывка вперед, так что Ракам нужно не терять времени и сразу брать быка за рога. В этот период они могут повстречать знаки судьбы, увидеть вещие сны и даже столкнуться с дежавю.

«Иерофант» гласит: Ракам нужно выбрать, что для них сейчас важнее, и не размениваться на мелочи. Пора действовать обдуманно, не предпринимая ничего наугад или второпях, стремясь к поступку ради поступка.