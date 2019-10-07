Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 октября

Расклады карт таро известны с давних пор, и в наши дни они не утратили точности. Таро-прогноз расскажет, каких событий ждать с 7 по 13 октября разным знакам Зодиака и как лучше встретить середину осени 2019 года.
Половина осени уже практически позади, но впереди еще часть октября и ноябрь, время дождей и похолоданий. Пора позаботиться о самочувствии, укреплять здоровье и восстанавливать жизненные силы. Таро-прогноз подскажет всем знакам Зодиака, какие действия лучше предпринимать на этой неделе, чтобы не сойти с дистанции, но и не выдохнуться у финиша, растратив всю энергию в шаге от победы.
Овен
«Императрица» сулит Овнам развитие, приятную динамику и свершения, которые могут действительно изменить их жизнь. Однако заметить их сразу не получится. На неделе с 7 по 13 число эксперты сайта dailyhoro.ru советуют действовать, но не ждать быстрых результатов.
«Влюбленные» — карта выбора, причем не обязательно в любовной сфере. Овнам предстоит взвесить некоторые «за» и «против», прежде чем бросаться в бой. Можно посоветоваться с проверенными людьми.
«Верховная жрица» — карта неторопливости и взвешенных решений. Шаги, предпринятые Тельцами, поведут их дорогой мудрости, и Тельцам остается только руководствоваться своими принципами и не сворачивать в сторону.
Первой карте расклада вторит и следующая: «Иерофант» означает, что Тельцам нужно не торопиться и расставить приоритеты. Можно даже завести списки дел или блокноты-планировщики, чтобы ни о чем не забыть.
«Умеренность» гласит, что в некоторых аспектах жизни важно помнить о норме. Эта рекомендация может касаться питания, развлечений или финансовых трат. В выходные можно поработать над собой, избавляясь от обид и другого негатива, чтобы прийти к гармонии.
«Маг» — карта смельчаков, которым не чуждо экспериментаторство. Разум и шестое чувство будут в гармонии в начале недели, так что Близнецы наверняка примут только верные решения. Осталось развить интуицию (три упражнения помогут это сделать) и не прослушать ее подсказки.
«Верховная жрица» означает, что Близнецам нельзя горячиться, разбираясь с любовными драмами. Спешка может осложнить и без того непростую ситуацию и привести к ссорам и разногласиям.
Карта «Дурак» гласит: представители этого знака Зодиака в выходные рискуют оступиться, если поторопятся с выводами. Близнецам можно пока отпустить поводья и плыть по течению: многие вопросы решатся сами собой.
Рак
«Колесница» — символ успешного рывка вперед, так что Ракам нужно не терять времени и сразу брать быка за рога. В этот период они могут повстречать знаки судьбы, увидеть вещие сны и даже столкнуться с дежавю.
«Иерофант» гласит: Ракам нужно выбрать, что для них сейчас важнее, и не размениваться на мелочи. Пора действовать обдуманно, не предпринимая ничего наугад или второпях, стремясь к поступку ради поступка.
«Умеренность» предостерегает Львов: ковать железо стоит, пока горячо, но не нарушая правил и предписанных норм. Также важно наладить режим дня, так как солнечных дней становится меньше, и энергетика Львов сейчас в уязвимом положении.
Судя по аркану «Дурак» в раскладе, Львам в середине осени не повредит осторожность. Дела нужно вести аккуратно и без спешки. Неосмотрительные Львы могут попасть в сети энергетических вампиров.
«Императрица» предвещает перемены в жизни, которые будут постепенными, а значит, не принесут встряски и пройдут легко. Можно не бояться резких виражей, заниматься привычными обязанностями и отдыхать.
Дева
«Иерофант», открывающий неделю с 7 по 13 октября, советует Девам сразу же определить, что для них сейчас первостепенно, а какие дела и задачи могут немного подождать. Им точно не стоит тратить время на негатив: даже его сейчас можно обратить в шутку, не тратя время на выяснение отношений и отрицательные эмоции.
«Император» — предвестие скорого роста в финансовой или деловой среде. Некоторые Девы могут совершить настоящий скачок вверх. Но успех карты важно будет подкрепить действиями, иначе динамика пойдет на спад.
Весы
«Умеренность» в октябрьском раскладе — признак того, что Весам не стоит бросаться из крайности в крайность и с корабля бежать на бал. Все идет своим чередом: нужно выполнять привычные обязанности, не забывать о сфере отношений и не злоупотреблять чужим доверием.
«Солнце» сулит заслуженный отдых. Пора взять передышку, позволить себе небольшую паузу, перевести дух и восстановить силы. Даже если речь идет о середине недели: самые напряженные рабочие будни не должны лишать Весов перерыва и свободного времени.
«Император» означает, что Весы в конце недели получат поддержку покровительствующего им человека и могут продвинуться по карьерной лестнице или увеличить бюджет. Не стоит отказываться от деловых встреч, обедов или предложений.
Скорпион
А вот аркан «Башня» предрекает разрушение авторитетов. Но не стоит переживать: вполне вероятно, что Скорпионы наконец-то избавятся от иллюзий или ложных идеалов, что поможет им точнее видеть собственное будущее.
«Умеренность» в раскладе означает, что в середине месяца не стоит разбрасываться деньгами или силами. Сейчас полезны духовные практики, саморазвитие, медитативные упражнения.
Стрелец
«Колесо фортуны» в начале недели значит, что в понедельник и вторник Стрельцы столкнутся с непредвиденными обстоятельствами и неожиданными новостями. Они могут быть и тревожными, и благоприятными: сейчас судьба достаточно непредсказуема.
Зато аркан «Смерть», вопреки ассоциациям, даст положительный эффект: он сулит избавление от страхов и комплексов, сковывающих Стрельцов на пути к счастью. Так как мысль материальна, лучше думать о хорошем и настраивать себя на позитив.
«Верховная жрица» в раскладе — верное свидетельство того, что Стрельцам не нужно торопиться с выводами. Разумная осторожность не навредит, а кого-то и вовсе убережет от ошибок.
Козерог
Аркан «Император» наверняка порадует Козерогов, ведь он означает успехи на деловом поприще. Многие Козероги именно сейчас могут пойти на повышение. Но от зависти и злорадства важно отказаться, так как успех идет только в руки мудрых людей.
В согласии с первой картой и вторая: «Иерофант» значит, что рабочими обязанностями не стоит пренебрегать, ведь от этого во многом зависит будущая победа. Да и в личной жизни лучше помнить о данных ранее обещаниях.
«Звезда» — счастливый знак в раскладе. Согласно этой карте, Козероги движутся в верном направлении. Путеводная нить ведет их мимо препятствий и преград к загаданным желаниям.
Водолей
Карта «Повешенный» может напугать Водолеев, но совершенно напрасно. Она всего лишь предостерегает их о том, что некоторые дела или люди могут заставить Водолеев подождать.
«Колесо фортуны» сулит непредвиденные перемены и неожиданные повороты. Рабочая неделя будет насыщенной, придется действовать по обстоятельствам, где-то даже рисковать, а также задействовать все таланты Водолеев и их сильные качества. Ничего не поделать: под лежачий камень вода пока не течет.
«Суд» сулит справедливые результаты согласно приложенным усилиям. Пора пожинать плоды своих трудов, тем более что первая половина осени в 2019 году была у Водолеев достаточно активной.
Рыбы
«Император» — хороший знак. Эта карта обещает Рыбам неожиданное и полезное знакомство, деловую встречу, предложение по работе. Им предстоит продемонстрировать свои лучшие качества, причем не столько профессиональные, сколько личностные.
«Суд» значит, что на неделе Рыбы, возможно, захотят поставить финальную точку в сложном деле или важном вопросе. Сделать это будет несложно, ведь некоторые вещи пора отпустить и оставить в прошлом.
«Звезда» для Рыб — счастливая примета. Они выбрали правильный маршрут и вскоре увидят, как их идеи воплощаются в жизнь. Принцип визуализации поможет им не сбиться с пути.