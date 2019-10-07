Директор Заворотнюк высказалась о смерти артистки

Впрочем, Потапова пока не дала дополнительных комментариев о состоянии борющейся с болезнью актрисы.

Напомним, сейчас актриса находится в больнице. По данным СМИ, у нее опухоль мозга последней стадии. Однако официального заявления от Заворотнюк или ее близких пока не поступало.

Как стало известно, снимки Анастасии Заворотнюк из палаты больницы предлагала купить СМИ одна из медсестер. Она рассылала письма в СМИ, сообщая, что у нее, помимо фотографий, есть еще и видео.

Руководство больницы, где находится артистка, начало расследование, чтобы выяснить, кто из медперсонала мог сделать записи, сообщает Ura.ru. Врачи проверяют записи с видеокамер и ищут подозреваемых среди уволенных ранее сотрудников.

Фотографии Анастасии Заворотнюк до сих пор не просочились в Сеть. Близкие оберегают актрису от постороннего мира. Они даже не дают ей пользоваться телефоном, чтобы лишний раз не расстраивать звезду.