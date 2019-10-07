Пн, 7.10.2019
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  • «Да, дети от Киркорова»: Анастасия Стоцкая сделала откровенное признание, отказавшись от ДНК-теста

«Да, дети от Киркорова»: Анастасия Стоцкая сделала откровенное признание, отказавшись от ДНК-теста

Анастасия Стоцкая.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российская певица Анастасия Стоцкая в интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» откровенно рассказала об отце своих детей. Не секрет, что на протяжении многих лет поклонники отмечают их сходство с поп-королем Филиппом Киркоровым, что порождает множество слухов о его возможном отцовстве. Стоцкая дала ответ фанатам, пишет Topnews.

 

 

По словам певицы, доказывать, что с Киркоровым ее детей ничего не связывает с помощью теста ДНК она не будет.  Ведь слухи это все равно не развеет.

«Зачем мне делать ДНК-тест? Что за глупость? Если я его сделаю, все равно все будут думать, что их отцом является Филипп. Людям, в принципе, хочется, чтобы было так, им нужна интрига, легенда. Такова психология человека», - рассуждает певица.

«Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается. Иногда, когда я без настроения, могу удалить такие комментарии, могу написать, мол, да, дети от Филиппа Киркорова», — говорит Стоцкая.

По ее словам, секрет семейного счастья заключается в своем видении. Она девять лет состоит в браке с ресторатором Сергеем, с которым они растят двоих общих детей - двухлетнюю Веру и восьмилетнего Александра.

«Изначально выбирать человека, которого ты по-настоящему любишь, с которым в быту вы будете понимать друг друга, находиться на одной волне. Конечно, нужно все обсуждать, много разговаривать, чтобы понять ваш это человек или нет, прежде чем создавать семью», - поделилась своими мыслями Стоцкая.

Смотрите фотографии детей Стоцкой ЗДЕСЬ!

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