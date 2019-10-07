«Да, дети от Киркорова»: Анастасия Стоцкая сделала откровенное признание, отказавшись от ДНК-теста

«Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается. Иногда, когда я без настроения, могу удалить такие комментарии, могу написать, мол, да, дети от Филиппа Киркорова», — говорит Стоцкая.