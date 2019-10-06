Молится вся Россия: появилась информация о смерти Анастасии Заворотнюк

О здоровье Анастасии Заворотнюк молятся поклонники актрисы по всему миру. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух, пишет Стархит.
Вот уже почти месяц о самочувствии актрисы появляется противоречивая информация. Люди из близкого окружения звезды не подтверждают ее. Напомним, что с 13 сентября Анастасия Заворотнюк находится в частной московской клинике с диагнозом рак мозга.
Но на этой неделе о здоровье знаменитости и вовсе перестала появляться какая-либо информация, что послужило поводом для очередной спекуляции на тему. Telegram-канал «Только никому» сегодня опубликовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, который сообщил о том, что знаменитость скончалась еще 5 октября. По словам источника, информация верна на «98%», а передана она знакомыми, которые работают в той самой медклинике.
В беседе с корреспондентом «СтарХита» директор актрисы Марина Потапова опровергла информацию о кончине, написав лаконичное: «Нет».
Позже стало известно о том, что в медицинском учреждении, где лечится Анастасия, началась служебная проверка из-за медсестры, которая рассылала в СМИ письма и предлагала купить у нее снимки умирающей в палате звезды.
Пока руководство больницы не нашло виновницу, поэтому главврач хочет понять, кто мог решиться на такой поступок. Для этого они проверят записи с камер видеонаблюдения, а также хотят опросить ранее уволенных медицинских работников и персонал.
Отметим, что снимки так и не появились в публичном доступе. В Сети лишь опубликовали кадры Петра Чернышева, который шагает по больничному коридору, а также фотографии дочки звезды, идущей навестить маму в клинике.
По информации телеведущего Сергея Майорова, который находится на связи с представителями Заворотнюк, СМИ сильно преувеличивают масштабы трагедии, и надежда на выздоровление Насти есть.
Директор Анастасии Стас Христов и вовсе продолжает утверждать, что в скором времени звезда сериала «Моя прекрасная няня» появится в эфире одного из телеканалов, чтобы рассказать правду о здоровье.