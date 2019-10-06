Все ждали такого фото: молодая жена Дмитрия Диброва порадовала обнаженными снимками из пенной ванной

Слегка загоревшая, отдохнувшая и подкаченная Полина Диброва выложила обнаженные фотографии. В ее блоге много снимков, где она демонстрирует роскошное тело, но еще никогда она не делилась таким откровенным сетом, пишет Экспресс газета. Кто снимал, задаются вопросом подписчики?
Жена Дмитрия Диброва Полина недавно вернулась с отдыха с мамой с морского побережья. Молодая домохозяйка демонстрировала подтянутые ноги в шортах, пышную грудь в платьях с декольте, накаченные руки в мини-майках. Заманчивые фотографии будоражили воображение подписчиков. Вернувшись домой, она пошла дальше — Полина выложила полностью обнаженный снимок. Ее роскошное тело прикрывает только нежный слой пены.
Супруга Диброва оставила еще заманчивую подпись под сетом снимков и, конечно, получила массу эротических комментариев.
Хочется под одеяло, пену или на солнце. Люто на улице, воскресенье, как будем греться?
— написала Полина.
Поклонники поинтересовались, кто фотографировал Полину, но Диброва не ответила. Дмитрий редко бывает дома, признавалась сама домохозяйка, поэтому, возможно, и не ему было доверено снимать молодую супругу.
Полина — редкая девушка, которая не мечтает похудеть. Она считает, что мужчины оборачиваются не на тонких и звонких моделей, а на эффектных пышных женщин. Главное, утверждает Диброва, тело должно быть подтянутым.