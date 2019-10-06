Все ждали такого фото: молодая жена Дмитрия Диброва порадовала обнаженными снимками из пенной ванной

Жена Дмитрия Диброва Полина недавно вернулась с отдыха с мамой с морского побережья. Молодая домохозяйка демонстрировала подтянутые ноги в шортах, пышную грудь в платьях с декольте, накаченные руки в мини-майках. Заманчивые фотографии будоражили воображение подписчиков. Вернувшись домой, она пошла дальше — Полина выложила полностью обнаженный снимок. Ее роскошное тело прикрывает только нежный слой пены.

Супруга Диброва оставила еще заманчивую подпись под сетом снимков и, конечно, получила массу эротических комментариев.

Хочется под одеяло, пену или на солнце. Люто на улице, воскресенье, как будем греться?

— написала Полина.

Поклонники поинтересовались, кто фотографировал Полину, но Диброва не ответила. Дмитрий редко бывает дома, признавалась сама домохозяйка, поэтому, возможно, и не ему было доверено снимать молодую супругу.