Vennad Markus (@franzmalmsten ) ja Tom (@kristjankasearu ) ootamas oma jubedat saatust. 🤔 Eesti esimene täispikk õudukas "Kiirtee põrgusse" kinodes juba 18. oktoobrist! Kas oled kohal? 😏 #ktp #kiirteepõrgusse #eestiesimeneõudusfilm

