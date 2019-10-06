Ольга Бузова: «Спросите у Тарасова, что он испытывает, когда видит меня в каждом утюге»

33-летняя звезда уверяет, что не следит за личной жизнью бывшего возлюбленного, женившегося в прошлом году на ростовской модели Анастасии Костенко.

Не могу сказать, что чувствую к нему что-то. Занимаюсь своей жизнью. Я простила и отпустила его. Вы лучше ему задайте вопрос: что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе,

— ответила Бузова на часто задаваемый ей вопрос о нынешних чувствах к Тарасову.

А ведь поначалу Оля болезненно переживала расставание с Дмитрием, с которым прожила в браке почти пять лет. Она была уверена, что муж изменял ей с Костенко, еще будучи женатым. Тарасов же отрицает это, утверждая: его роман с Анастасией начался спустя месяц после официального развода.