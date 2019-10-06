Ольга Бузова: «Спросите у Тарасова, что он испытывает, когда видит меня в каждом утюге»

Почти три года назад Ольга развелась с экс-игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, но продолжает упоминать о нем в своих размышлениях. К примеру, Бузову интересует, как сегодня спортсмен реагирует на ее популярность, пишет Стархит.
33-летняя звезда уверяет, что не следит за личной жизнью бывшего возлюбленного, женившегося в прошлом году на ростовской модели Анастасии Костенко.
Не могу сказать, что чувствую к нему что-то. Занимаюсь своей жизнью. Я простила и отпустила его. Вы лучше ему задайте вопрос: что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе,
— ответила Бузова на часто задаваемый ей вопрос о нынешних чувствах к Тарасову.
А ведь поначалу Оля болезненно переживала расставание с Дмитрием, с которым прожила в браке почти пять лет. Она была уверена, что муж изменял ей с Костенко, еще будучи женатым. Тарасов же отрицает это, утверждая: его роман с Анастасией начался спустя месяц после официального развода.
К слову, неудачи в личной жизни обернулись для Бузовой стимулом работать — новые проекты помогали отвлечься от грустных мыслей. Старания телеведущей не пропали даром: сегодня Ольга зарабатывает миллионы, а в этом году ее имя вошло в список Forbes в качестве одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса до 40 лет.