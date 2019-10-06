Почему никогда и никому не стоит заходить в комнату родителей: семь ужасных находок

Бывало так, что в детстве мы находили у родителей вещи, которые явно не предназначались для молодого ума. После такого впечатления на жизнь вперёд обеспечены. На Reddit пользователи поделились своими воспоминаниями о странных находках, которые они с удовольствием предпочли бы забыть, пишет Лайф.
Вы когда-нибудь в детстве рылись в вещах своих родителей и находили что-то, о чём жалеете до сих пор? Что это было и узнали ли родители об этом?
Именно так начался очень откровенный тред на Reddit, где пользователи из разных уголков земного шара рассказывали, что впечатляющего они находили у мам и пап, дедушек и бабушек. Кассетами с "видео для взрослых" их трофеи не ограничились.
Книга "Радость секса". Иллюстрированная. Некоторые из картинок были нарисованы от руки... О, нет. Мой бедный невинный детский мозг
Огромная коробка презервативов, небольшой вибратор, кучи дисков с порнографией и кассета без подписи. Жалею, что посмотрел её. Там было порно. С родителями
Однажды я нашла довольно странный вибратор у моей бабушки. Прошло уже 6 лет, но у меня до сих пор перед глазами стоит эта сцена
Я нашла форму для верховой езды в гардеробе моих родителей. Я был такая типа: "Что за...? Давно ли у нас лошадь есть?"
Но, как оказалось, секс-игрушки — это не самое ужасное, что можно найти у своих родителей. Некоторые находки пользователей оказали на них такое сильное влияние, что, будучи уже взрослыми, они до сих пор не могут справиться с травмами.
Я нашёл предсмертную записку дяди, в которой было много д****а о моей семье, которого я не хотел знать, когда мне было 11
Нашёл дневник отца со времён, когда меня ещё не было. Он был невероятно подавлен. Писал о том, как моя старшая сестра плакала по дороге в детский сад, это был первый раз, когда он смог наладить с ней связь. Это разбило моё сердце
Нашёл записку о ребёнке, которого моя мама отдала на усыновление, когда ей было 18 лет. Удивительно, что у моей мамы была совсем другая жизнь, прежде чем она родила меня, когда ей было 27