«Выехать за счет тех, кому повезло меньше»: поклонники в шоке от высказывания Кети Топурии

Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram откровенную фотографию. В кадре девушка позирует, прикрывшись лишь пушистым белым халатом. Впрочем, сложно сказать, что образ именно "домашний" – Кети сдают яркий макияж глаз и окрашенные матовой нюдовой помадой губы.

Казалось бы, приятный гармоничный снимок, однако текст, шедший в сопровождении к публикации вызвал волну возмущения. Топурия подписала фото так: "Невзрачное личико и плохая фигура многим женщинам помогли попасть в рай (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)".

Вряд ли девушка имела ввиду что-то плохое или же имела своей целью как-то принизить остальных представительниц прекрасного пола. Тем не менее, пользователи социальной сети выдали неоднозначную реакцию. Многим такие высказывания показались дерзкими и оскорбительными.