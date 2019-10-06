Вс, 6.10.2019
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46-летняя Мария Миронова рассекретила имя и пол второго ребенка

Мария Миронова

ФОТО: http://spletnik.ru

Мария Миронова назвала пол и имя второго ребенка. Важное заявление 46-летняя актриса сделала в Instagram, пишут Дни.ру.

В личном микроблоге знаменитость поблагодарила поклонников за поздравления и теплые слова. "Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо вам! Я сегодня первый день вылезла в мир! И он оказался таким теплым и красивым, как озеро Вулиагмени!", – поделилась она.

Мария Миронова отметила, что прогнозы большинства подписчиков не сбылись – у нее родился мальчик. "Я, дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор... Федор", – сделала заявление 46-летняя артистка.

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о пополнении в семье Марии Мироновой. Артистку поздравили многие знаменитости, среди них – телеведущая Екатерина Андреева, а также коллеги Елизавета Боярская, Любовь Толкалина и Дарья Повереннова. Они пожелала здоровья и терпения матери и ребенку.

Об отце малыша известно очень мало. Мария Миронова предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Как удалось выяснить журналистам, муж актрисы является директором в компании, которая занимается медицинскими технологиями. У звезды также есть сын от первого брака – Андрей Миронов-Удалов.

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