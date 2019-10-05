В кино с любимыми радиоведущими! Смотри, как прошла эксклюзивная премьера «Джокера» с «Народным радио»!

Ведущие «Народного радио» Борис Горский, Олег Исмикеев, Елена Гордеева и Майя Виленчик пообщались с гостями, раздали крутые призы и насладились премьерой вместе со своими преданными слушателями.

Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.

«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.