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  • В кино с любимыми радиоведущими! Смотри, как прошла эксклюзивная премьера «Джокера» с «Народным радио»!

В кино с любимыми радиоведущими! Смотри, как прошла эксклюзивная премьера «Джокера» с «Народным радио»!

Вчера, 4 октября, в кинотеатре Apollo Kino в недавно обновленном торговом центре Ülemiste прошла премьера одного из самых амбициозных фильмов этого года — «Джокер»!

Ведущие «Народного радио» Борис Горский, Олег Исмикеев, Елена Гордеева и Майя Виленчик пообщались с гостями, раздали крутые призы и насладились премьерой вместе со своими преданными слушателями.

Гостей на премьере ждало множество подарков, а также прохлодительные напитки. 

Смотри, как это было!

Главные роли в фильме «Джокер» производства компании Warner Bros. Pictures исполнили номинант на «Оскар» Хоакин Феникс и обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро, а режиссер, продюсер и один из авторов сценария фильма - номинант на «Оскар» Тодд Филипс.

«Джокер» рассказывает о ключевом злодее вселенной и является самостоятельной, не связанной с другими историей, которая не была до сих пор экранизирована. Рассказ Филипса об Артуре Флеке (Феникс), человеке, отвергнутом обществом - это не только тщательное изучение характера, но и куда более поучительное повествование.

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