Видео из эстонского училища шокировало Сеть: ученики облапали преподавателя прямо на уроке и сняли это на видео?

Несмотря на то, что в Эстонии День учителя отмечается 5 октября, как и во многих других учебных заведениях страны, в Таллиннском Строительном училище этот праздник отмечали в пятницу, 4 октября. А это значит, что в этот день в училище занятия вели третьекурсники.

В социальной сети Snapchat опубликовали видео, на котором видно, как молодой человек гладит по ягодице стройную блондинку, что-то объясняющую аудитории. Женщина сначала отводит руку молодого человека, но потом оставляет попытки и продолжает разговаривать с присутствующими в классе. В конце видео можно заметить второго молодого человека, который присоединяется к непристойным действиям первого.

Так как женщину, по всей видимости, происходящее из колеи не выбило, остается вопрос, видим мы в этом ролике преподавателя или студентку, которая по случаю Дня учителя вызвалась провести урок.

Портал Elu24 обратился к руководству училища, но ответа пока не получил.