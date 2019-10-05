Сб, 5.10.2019
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  • Успешная эстонская бизнес-леди разделась до трусов и показала идеальное утро дня рождения

Успешная эстонская бизнес-леди разделась до трусов и показала идеальное утро дня рождения
Может себе позволить!

Liis Lass

ФОТО: Instagram

Эстонская светская львица и предприниматель Лийс Ласс, которая большую часть времени проживает в Сингапуре, отметила 33-й день рождения. 

По этому случаю Ласс опубликовала снимок, сделанный в постели. На заднем плане видны поздравления с днем рождения и белоснежные шарики, которые Лийс также держит в руках. 

Праздник, на этом, само собой разумеется, не закончился. Уже вечером того же дня бизнес-леди опубликовала фото в элегантном платье черного цвета. 

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