Успешная эстонская бизнес-леди разделась до трусов и показала идеальное утро дня рождения
Эстонская светская львица и предприниматель Лийс Ласс, которая большую часть времени проживает в Сингапуре, отметила 33-й день рождения.
По этому случаю Ласс опубликовала снимок, сделанный в постели. На заднем плане видны поздравления с днем рождения и белоснежные шарики, которые Лийс также держит в руках.
Праздник, на этом, само собой разумеется, не закончился. Уже вечером того же дня бизнес-леди опубликовала фото в элегантном платье черного цвета.