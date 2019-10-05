Сб, 5.10.2019
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Шварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

Arnold Schwarzenegger

ФОТО: NICHOLAS KAMM / AFP

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что самые красивые в мире женщины живут в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Это выражение очень справедливое, оно не случайно,

— сказал артист на Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

При этом Шварценеггер призвал не ограничиваться в оценке представительниц прекрасного пола только с позиции красоты, поскольку это будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне, ведь, по его мнению, россиянки также очень умные, талантливые и одаренные.

Примечательно, что, согласно последним опросам, россиянки считают себя умными, а не красивыми.

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