Шварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

При этом Шварценеггер призвал не ограничиваться в оценке представительниц прекрасного пола только с позиции красоты, поскольку это будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне, ведь, по его мнению, россиянки также очень умные, талантливые и одаренные.