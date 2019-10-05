Шварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что самые красивые в мире женщины живут в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Это выражение очень справедливое, оно не случайно,
— сказал артист на Sinergy Global Forum в Санкт-Петербурге.
При этом Шварценеггер призвал не ограничиваться в оценке представительниц прекрасного пола только с позиции красоты, поскольку это будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне, ведь, по его мнению, россиянки также очень умные, талантливые и одаренные.
Примечательно, что, согласно последним опросам, россиянки считают себя умными, а не красивыми.