Сб, 5.10.2019
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  • Врачи рассказали, какой хлеб самый вредный

Врачи рассказали, какой хлеб самый вредный

Хлеб. Фото Иллюстративное

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Диетолог советует при покупке хлеба обращать внимание на простоту состава продукта.

Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются.

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.

Тем не менее встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.

Производители используют пшеничную муку и краситель,

— отметила Соломатина.

Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продукта перед покупкой и уделять особое внимание ингредиентам, которые находятся в начале списка — из них и приготовлен хлеб. Последними указаны незначительные по количеству добавки.

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