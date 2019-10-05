Врачи рассказали, какой хлеб самый вредный

Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются.

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.

Тем не менее встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.

Производители используют пшеничную муку и краситель,

— отметила Соломатина.