Аглая Тарасова подтвердила роман с 50-летним американским режиссером

Артистка, знаменитая по фильма "Лед" и "Интерны" и режиссер появились вместе на премьере фильма "Умиротворенный". Парочка не скрывала нежных чувств, бросая друга на друга нежные взгляды.

Даррен Аронофски ФОТО: Jordan Strauss / AP

Аглая Тарасова предстала в коротком черном платье с белой окантовкой, а ее спутник – в костюме и белой рубашке. Друзья влюбленных подтвердили, что они счастливы вместе уже целый год. На вопросы журналистов о личной жизни знаменитости отвечать не стали, передает Srarhit.ru.

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Слухи о том, что Аглая Тарасова и Даррен Аронофски закрутили роман, ходят уже несколько месяцев. Актрису и американского режиссера не раз видели вместе на светских мероприятиях. А в апреле Аронофски прилетел в Москву на юбилей избранницы.