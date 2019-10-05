Сб, 5.10.2019
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Потрясающе красиво! 32-летняя эстонская певица показала себя без одежды

Helen Adamson

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Хелен Адамсон постоянно радует своих поклонников свежими фотографиями, а иногда среди них попадаются и очень откровенные кадры. 

Сейчас Хелен отдыхает в Грузии. На днях она опубликовала в Сети красивый кадр, сделанный в отеле Sheraton Batumi Hotel. На фото 32-летняя певица позирует без одежды. Прикрывает ее только белая простыня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Смотря на улыбающуюся Хелен трудно представить, что несколько лет назад она боролась с тяжелой депрессией и страдала от домашнего насилия. Сейчас, если судить по ее профилю в социальной сети, Хелен наслаждается каждым днем, делает успехи в карьере и вообще с улыбкой смотрит в будущее.  

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