Потрясающе красиво! 32-летняя эстонская певица показала себя без одежды

Сейчас Хелен отдыхает в Грузии. На днях она опубликовала в Сети красивый кадр, сделанный в отеле Sheraton Batumi Hotel. На фото 32-летняя певица позирует без одежды. Прикрывает ее только белая простыня.

Смотря на улыбающуюся Хелен трудно представить, что несколько лет назад она боролась с тяжелой депрессией и страдала от домашнего насилия. Сейчас, если судить по ее профилю в социальной сети, Хелен наслаждается каждым днем, делает успехи в карьере и вообще с улыбкой смотрит в будущее.