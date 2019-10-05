Из подростка в прекрасную леди! Гордость всей Эстонии Келли Сильдару показала свежее фото

17-летняя эстонская чемпионка мира по фристайлу Келли Сильдару поделилась с поклонниками новым сэлфи. Девочка, которая несколько лет назад покорила весь мир своим талантом, постепенно превращается в прекрасную леди!
Натуральная красота Келли — то, что постоянно подмечают ее поклонники. Девушка не спешит экспериментировать с ярким макияжем и упрямо добивается своих целей в спорте и учебе, что не может не вызывать восхищения.
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Kelly Sildaru on kolmekordne X-Mängude võitja ja maailmameister freestyle-suusatamises.