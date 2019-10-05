Сб, 5.10.2019
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  • Из подростка в прекрасную леди! Гордость всей Эстонии Келли Сильдару показала свежее фото

Из подростка в прекрасную леди! Гордость всей Эстонии Келли Сильдару показала свежее фото

Kelly Sildaru.

ФОТО: Madis Sinivee

17-летняя эстонская чемпионка мира по фристайлу Келли Сильдару поделилась с поклонниками новым сэлфи. Девочка, которая несколько лет назад покорила весь мир своим талантом, постепенно превращается в прекрасную леди! 

Натуральная красота Келли — то, что постоянно подмечают ее поклонники. Девушка не спешит экспериментировать с ярким макияжем и упрямо добивается своих целей в спорте и учебе, что не может не вызывать восхищения. 

Смотри фото! 

Kelly Sildaru on kolmekordne X-Mängude võitja ja maailmameister freestyle-suusatamises. 

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