Эту певицу обвиняют в романе с Меладзе, и она — просто копия Брежневой: ТОП-8

Анонимные источники запустили слухи о том, что причиной разлада в семье 56-летнего продюсера стала Эрика, и все с готовностью подхватили эту идею...

Как пишет Starhit, директор певицы отрицает все обвинения:

Никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет!

А Вера Брежнева высмеяла все заявления об изменах мужа:

Восхищаюсь способностями своего мужа! Он успевает <...> регулярно погуливать с Эрикой!

В 2013 году девушка победила в конкурсе "Хочу V ВИА Гру" и с тех пор выступает вместе с другими финалистками.

Впрочем, при взгляде на фото девушки понимаешь, откуда взялись такие слухи, ведь Эрика и Константин Меладзе уже плотно работают на протяжении шести лет.