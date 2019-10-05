Сб, 5.10.2019
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  • Эту певицу обвиняют в романе с Меладзе, и она — просто копия Брежневой: ТОП-8

Эту певицу обвиняют в романе с Меладзе, и она — просто копия Брежневой: ТОП-8

Константин Меладзе и Эрика Герцег

ФОТО: Instagram

В последнее время бурно обсуждается слух о том, что семейная жизнь Веры Брежневой и Константина Меладзе претерпевает не лучшие времена. И яблоком раздора называют 31-летнюю Эрику Герцег, уже шесть лет являющуюся участницей группы "ВИА Гра". 

Анонимные источники запустили слухи о том, что причиной разлада в семье 56-летнего продюсера стала Эрика, и все с готовностью подхватили эту идею...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как пишет Starhit, директор певицы отрицает все обвинения:

Никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А Вера Брежнева высмеяла все заявления об изменах мужа:

Восхищаюсь способностями своего мужа! Он успевает <...> регулярно погуливать с Эрикой!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2013 году девушка победила в конкурсе "Хочу V ВИА Гру" и с тех пор выступает вместе с другими финалистками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, при взгляде на фото девушки понимаешь, откуда взялись такие слухи, ведь Эрика и Константин Меладзе уже плотно работают на протяжении шести лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тем более, учитывая, что Эрика и Вера Брежнева похожи как две капли воды, это заметно, даже если особенно не всматриваться. К тому же Вера удалила из Instagram все фото с мужем, после того как в Сети появился снимок похожего мужчины в объятиях блондинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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