Видео: Евгений Петросян приехал за своими вещами в квартиру Елены Степаненко

Несмотря на то, что бывшие супруги оформили развод еще в прошлом году, они до сих пор не могут разделить совместно нажитое имущество. Так, очередным предметом спора стала недвижимость стоимостью 8,5 миллионов евро. Апартаменты записаны на имя 74-летнего Евгения Вагановича, но Елена Степаненко отказалась съезжать, и не пускала бывшего супруга.

Сегодня же артист впервые за долгое время смог попасть домой. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин, который сопровождал его во время визита.

Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его,

— поделился правозащитник.

По словам Жорина, неожиданное согласие 66-летней артистки все же не стало показателем потепления в отношениях. «Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — объяснил юрист.

К слову, в квартиру удалось зайти только Петросяну. Впускать же Сергея Жорина Елена Григорьевна категорически отказалась. Чтобы порадовать артистку, адвокат неожиданно решил преподнести ей подарок. «Я обратил внимание на то, что у нее старый iPhone и купил новый. Думаю, примет ли она у меня его или нет?», — признался адвокат.