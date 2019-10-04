Пт, 4.10.2019
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Садальский назвал Елену Малышеву дурой: «Теперь это знает весь мир»

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Елена Малышева.

ФОТО: Eugene Odinokov / Sputnik

Возмущение артиста вызвали слова теледоктора о пенсионной реформе, пишет Mk.ru.

Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.

На днях Малышева заявила, что повышение пенсионного возраста в России закономерно, поскольку благодаря развитию медицины продолжительность жизни в стране растет. Если бы сейчас россияне продолжали выходить на заслуженный отдых в 55 лет, то их впереди ждали бы еще 30-40 лет безделья.

С этим что-то надо делать!

— заявила Малышева и призвала повысить пенсионный возраст до 67 лет, как это делают в цивилизованных странах.

Выступление телеведущей разгневало Садальского, который не стал подбирать дипломатичные слова.

Ну, то, что она дура, – это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир!

— сообщил актер.

Станислав Садальский.

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / RIA NOVOSTI

Ранее в сентябре Малышева заявила, что лекарства для россиян стали супердоступны, и благодаря этому люди стали жить дольше.

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