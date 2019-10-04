Женщина, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова выходит замуж

В интервью изданию Грачева рассказала о своей книге «Счастлива без рук», в которой описывается трагедия. Женщина призналась, что хочет иметь большую семью и любящего мужа.

Маргарита добавила, что упоминаемый в последней главе книги Мистер Икс сделал ей предложение, и она согласилась.

Будет свадьба. Но не в этом году,

— заявила Грачева.

Дело Маргариты Грачевой, которой бывший супруг из ревности отрубил топором кисти рук, стало широко известным в России.

В конце прошлого года суд приговорил ее мужа — Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 29 тысяч евро за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 115 тысяч евро. Маргарита с решением суда не согласилась.