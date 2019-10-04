Крид окончательно достал Нюшу откровениями об их романе

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, призналась, что ее окончательно достал экс-бойфренд Егор Крид, не устающий вспоминать об их романе. Понять артистку можно, ведь с коллегой по цеху она встречалась аж пять лет назад (с 2014 по 2016 год) и после разрыва с исполнителем успела удачно выйти замуж за Игоря Сивова и впервые стать мамой.

Крид же до сих пор никак не угомониться и все продолжает делиться с публикой подробностями их былого романа, утверждая, что Анна была чуть ли не любовью всей его жизни. Да и что певцу остается – других-то приличных отношений с противоположным полом у него толком и не было.

Нюша, однако, оставаться прикрытием для артиста, стремящегося таким образом развеять слухи о своей гомосексуальности, не желает.

Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво,

— заявила Шурочкина в YouTube-шоу Марии Мельниковой.