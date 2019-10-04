Видео: Гоген Солнцев напал на маникюршу из-за своей новой любовницы

Шоумен Гоген Солнцев оказался в эпицентре очередного скандала. Во время визита в маникюрный салон пострадала новая подруга Гогена — мастер поранила ей палец. Как настоящий мужчина, Солнцев не мог спокойно смотреть на мучения своей женщины, вернулся в салон, без слов набросился на девушку-мастера и побил ее.

Как стало известно, до вмешательства Гогена его подруга пригрозила маникюрше полицией, но, вероятно, это оказалось не слишком убедительным. Тем не менее без участия полицейских эта история закончиться не могла: после акта мщения Солнцев отправился в отделение.