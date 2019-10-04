Женщина 70 лет не замечала застрявшую в носу вишневую косточку

Московские врачи провели операцию 80-летней пациентке, которая 70 лет не замечала застрявшую в носу вишневую косточку. Инородное тело обнаружили только благодаря рентгеновскому снимку, который пенсионерка сделала у стоматолога. Об истории пациентки рассказывается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Жалоб при этом сама пациентка не предъявляла, но в течение жизни у пациентки были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, которым она значения не придавала,

— говорится в сообщении Депздрава.

Более того, из-за косточки у пенсионерки было хроническое гнойное воспаление, которое затрудняло дыхание. Уже после операции женщина призналась, что ей стало намного легче.