Еще один депутат отличился поведением: устроил обед во время доклада
Журналисты зафиксировали факт позорного поведения народного депутата Александра Дубинского в Верховной Раде, сообщает Racurs.ua.
Ведущий программы «Гроші» на телеканале «1+1» и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пообедал непосредственно во время пленарного заседания Рады 2 октября.
Журналист Ян Доброносов обнародовал в Фейсбук видео, на котором Дубинский стоит в проходе между рядами зала, ест и разговаривает с коллегой по фракции. В это время с трибуны парламента Украины докладывали об очередном пункте повестки дня.
Некоторые депутаты при этом бросали на Дубинского, который пережевывает пищу, недвусмысленные взгляды, впрочем, никто не решился сделать ему замечание.
Напомним, что на днях депутат Верховной Рады Илья Кива во время заседания неоднократно касался своих гениталий. Народный избранник объяснил это тем, что просто поправлял свой член.