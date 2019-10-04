Еще один депутат отличился поведением: устроил обед во время доклада

Ведущий программы «Гроші» на телеканале «1+1» и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пообедал непосредственно во время пленарного заседания Рады 2 октября.

Журналист Ян Доброносов обнародовал в Фейсбук видео, на котором Дубинский стоит в проходе между рядами зала, ест и разговаривает с коллегой по фракции. В это время с трибуны парламента Украины докладывали об очередном пункте повестки дня.

Некоторые депутаты при этом бросали на Дубинского, который пережевывает пищу, недвусмысленные взгляды, впрочем, никто не решился сделать ему замечание.