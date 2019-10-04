В сексуальных мини-шортах: Виктория Лопырева возбудила Сеть свежим снимком

Телеведущая стала героиней модной съемки. Для нее бывшая жена Федора Смолова примерила дерзкий образ. Виктория надела темно-зеленый топ с открытыми плечами и короткие шорты черного цвета, которые оголили длинные ноги звезды. Сверху на топ Лопырева накинула бордовый бомбер. Завершили стильный look светлые босоножки на шпильке. Звезда собрала волосы назад, но оставила распущенными две пряди и сделала яркий макияж в стиле женщины-вамп, передает Cosmopolitan .

«Мисс Россия-2003» сопроводила публикацию размышлениями о человеческих страхах и внутренних ограничениях. «Что знает рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Если хочешь познать себя, посмотри за поведением других. Попробуй оставить страх и делать то, что хочется, а не то, что ожидают от тебя другие», — обратилась к поклонникам Виктория.