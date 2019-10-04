Толпа накинулась на потрясенную журналистку в прямом эфире, облив водкой

Лайла вела прямой эфир на марше по случаю второй годовщины референдума о независимости Каталонии, который проходил в Барселоне. И в один из моментов на неё налетела негодующая толпа. Участники марша кричали на Жименез, подходя всё ближе. Помимо того, в девушку бросили жестяную банку и облили водкой, пишет Metro.