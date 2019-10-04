Толпа накинулась на потрясенную журналистку в прямом эфире, облив водкой
На журналистку испанского телеканала Telecinco TV Лайлу Жименез во время прямого эфира напали участники протестного марша. Девушка изо всех сил пыталась сдержать слёзы, передает Life.ru.
Лайла вела прямой эфир на марше по случаю второй годовщины референдума о независимости Каталонии, который проходил в Барселоне. И в один из моментов на неё налетела негодующая толпа. Участники марша кричали на Жименез, подходя всё ближе. Помимо того, в девушку бросили жестяную банку и облили водкой, пишет Metro.
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Девушке удалось избежать травм, и после она изменила место съемки и продолжила репортаж, несмотря на потрясение. Сама пострадавшая позже назвала случай унизительным.
Ролик с инцидентом быстро распространился в Сети. И поведение демонстрантов возмутило многих, включая политиков и общественных деятелей, которые назвали подобную ситуацию неприемлемой. Однако стоит отметить, что некоторые участники марша всё же пытались защитить Лайлу.
Свобода прессы священна. Протестующие и те, кто отстаивает политические идеи, должны понимать, что мы не активисты. Мы свидетели и пытаемся рассказать, что происходит.
— Альфонсо Армада, глава «Репортеры без границ» в Испании.